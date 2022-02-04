Впервые за много лет сборная России приехала на турнир одним из фаворитов. Хотя президент СБР Виктор Майгуров слегка охладил пыл жаждущих феерии – предсказал две медали. Скорее, прогноз сделан на фоне скромности и ковида (он уже отправил Валерию Васнецову на карантин, ее заменит Евгения Буртасова). Замена равноценная, разве что у Жени нет соревновательной практики на Кубке мира, да и ходом она слабее. Но шаг вперед по сравнению с нулем Пхёнчхана точно будет!

Кристина Резцова Фото: Getty Images

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Олимпийская программа в биатлоне стартует в субботу 5 февраля – команды пробегут смешанную эстафету. Всего биатлонисты разыграют 11 комплектов наград. Привычный на Кубке мира сингл-микст, где за страну бегут лишь два участника, не является олимпийской дисциплиной. В отличие от лыжников, которые получили полную квоту (8+8), российские биатлонисты выступят по усеченной – 5+5. В гонках вовсе выйдут по четыре человека – пространство для ротации минимальное.

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Составы

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Тренеры – Юрий Каминский и Сергей Башкиров.

Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Евгения Буртасова. Тренер – Михаил Шашилов.

Смешанная эстафета

Гонку бегут две девушки и два мужчины. Как и в классической эстафете, биатлонисты заходят на два рубежа: лежа и стоя. У каждого есть три дополнительных патрона. Незакрытая мишень приводит к штрафу – участник вынужден пробежать дополнительные 150 метров.

Дата: 5 февраля, 12:00 мск

Дистанция: 4х6 км

Официальный состав сборной России: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов

Потенциально золотая эстафета для России, а еще Норвегии, Франции и Беларуси. Гонка-открытие Олимпиады получится одной из самых жарких – сильнейшие сборники пойдут за первым золотом Игр. Она же задает и ритм всем Играм: кто взлетит в субботу, точно зацепит уверенность в личке.

К женской части вопросов нет: Ульяна и Кристина – самые стабильные, хотя и ушли от Шашилова на самоподготовку. Первая удержится в группе лидеров за счет плотной стрельбы (Нигматуллина – лучшая среди россиянок с 89%) и мощного последнего круга. Вторая зарешает ходом (который держала всю зиму) при более скромной стрелковой подготовке – 81%. Учитывая ветровые условия на рубеже и не такую сложную трассу Пекина, стрельба повлияет на результаты.

Мужской тандем даже после объявления состава очевиден лишь наполовину. Логинова логично отправили на его комфортный и любимый третий этап. Финишером же стал Латыпов, хотя вполне читался Цветков. Все-таки Эдуард перенес двухнедельный ковид и лишь приходит в форму (в том числе и на рубеже) – отсутствие соревновательной практики едва не выбило Россию с пьедестала в эстафете Антхольца. Цветков же универсальный игрок квартета: куда ни поставь, стрельнет нули и оформит задел – вспомните четверку Рупольдинга!

Кто удивит: Германия, Швеция (мужчины могут потопить мечты сестричек Эберг на золото)

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Индивидуальная гонка

Гонка с раздельным стартом. Каждый спортсмен выходит на трассу с полуминутным интервалом. Все преодолевают четыре рубежа: первый и третий – лежа, второй и четвертый – стоя. За промах к общему времени накидывается штрафная минута.

Женщины:

Дата: 7 февраля, 12:00 мск

Дистанция: 15 км

Ориентировочный состав сборной России: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Евгения Буртасова

В биатлонную классику уйдет первая тройка. С четвертой претенденткой были проблемы: ранее ни Васнецова, ни Казакевич не справлялись с рубежами – 80% и 78%. Да и с индивидуальными гонками на Кубке мира труба: Ирина – 109-я и 65-я, Валерия – 44-я и 63-я.

Накануне в Пекин очень кстати прилетела Евгения Буртасова: именно она 26 января взяла золото индивидуалки на чемпионате Европы в Арбере, да еще с нулем промахов. В запасниках у Буртасовой есть золото сингл-микста с Антоном Бабиковым – а это гоночная уверенность, которой на Кубке мира у спортсменки нет. Да, уровень стартов не кубковый (в топ-6 – трое из России), могут возникнуть сложности с акклиматизацией. Но почему бы не рискнуть, ведь откатиться за пределы топ-60 Россия еще успеет.

Индивидуальных гонок в этом сезоне было всего две: «МХГ» в зачете прикарманила Маркета Давидова. Но в ее олимпийский успех верится с трудом – под давлением стартов, скорее, она сдастся более опытным: вице-лидеру Лизе Терезе Хаузер, а еще белорускам Анне Соле и Динаре Алимбековой. Рандомно за медалями закатывались и француженки: Джулия Симон и Жюстин Брайса-Буше.

Кто удивит: Марте Ульсбю-Ройселанн (плоха в инди), Ванесса Войгт и Ульяна Нигматуллина (обе – крутые снайперши).

Евгения Павлова (Буртасова), Кубок IBU-2017/18 в Ханты-Мансийске Фото: Getty Images

Мужчины

Дата: 8 февраля, 11:30 мск

Дистанция: 20 км

Ориентировочный состав сборной России: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков

После бронзы Антхольца в этой дисциплине Халили развеял все сомнения тренерского штаба, если они и были – Карим захлопнул 215 из 243 глазков на рубеже КМ (а это 88%). Лучшего стрелка у России нет! В четверку забежал и Цветков – его опыт и стабильность на стрельбище закрыли вопрос: «А почему не Серохвостов?»

Любопытно, но Даня именно в индивидуалке добыл один из лучших результатов (15-е место), но для дебютанта сборной уместнее рабочий вариант – спринт.

Индивидуалка должна удачно пройти для норвежцев: Тарьей Бё забрал малый зачет, Стурла Легрейд выиграл первую классику сезона (да и стрелок он меткий), Йоханнесу защищать золото Пхёнчхана в этой дисциплине. Французы Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе – тоже претенденты.

Кто удивит: Карим Халили (из-за бронзы Антхольца), Антон Смольский, Симон Эдер.

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Спринт

Биатлонисты стартуют с интервалом в 30 секунд, проходят два огневых рубежа: первый – лежа, второй – стоя. За промах награждают себя штрафным кругом в 150 метров.

Женщины

Дата: 11 февраля, 12:00 мск

Дистанция: 7,5 км

Ориентировочный состав сборной России: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич

Позиции Буртасовой, возможно, после индивидуалки все перевернут, но по сезону остальная четверка ходом сильнее. А так как гонка очень короткая, то акцент будет на баланс хода и стрельбы. На высоте 1665 метров (а такая была в предолимпийском Антхольце) верится в борьбу Резцовой за медали и топ-20 Нигматуллиной для хорошего рывка в пасьюте.

Спринт – вотчина норвежки Ройселанн: она уже пять раз забиралась на подиум в этой дисциплине. Нет сомнений, что она будет биться за золото в каждой дисциплине. Претенденток потрепать промежуточного лидера зачета много: например, сестры Эберг. Конечно, они не смогут выиграть все, потому что ключевыми станут медленные холодные трассы и высота. В списке потенциальных призеров: Динара Алимбекова, Лиза Тереза Хаузер, Анна Сола, Доротея Вирер, Маркета Давидова, Анаис Бескон.

Кто удивит: Ванесса Войгт, Жюстин Брайса-Буше, Ида Лиен, Франциска Пройсс.

Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Фото: Getty Images

Мужчины

Дата: 12 февраля, 12:00 мск

Дистанция: 10 км

Ориентировочный состав сборной России: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков

Тренерам нужно довериться «русской ракете 2.0». Путь Серохвостова в Пекин самый захватывающий: 22-летний биатлонист попал на старты Кубка мира из-за неразберихи с очками квалификации у Александра Поварницына, а иначе мог осматривать просторы на Кубке России. Именно он показался самым свежим на первых стартах сезона в Эстерсунде. Такое доверие тренерского штаба должно подхлестнуть парня. Цветков – возрастная сенсация, о его невероятном попадании в сборную мы уже писали. Аргументы, почему он на Олимпиаде – тут

Претендентов на золото спринта – толпа. Сама дисциплина любит неожиданных победителей, в том числе ноунеймов, как француз Венсан Же в 2010-м. Сенсационно в 2014-м победил 44-летний Уле-Айнар Бьорндален, в 2018-м – Арнд Пайффер. Так что охоту за золотом устроят все.

Кто удивит: любой, но особенно Филип Андерсен.

КАКУЮ МЕДАЛЬ В СПРИНТЕ ВОЗЬМЕТ РОССИЯ? Золото Серебро Бронзу Мимо подиума

Гонка преследования

Она же пасьют, проводится по результатам спринта: на старт выходит топ-60 биатлонистов. Четыре стрельбы: первая и вторая – лежа, третья и четвертая – стоя. За промах биатлонисты бегут штрафной круг в 150м.

Женщины

Дата: 13 февраля, 12:00 мск

Дистанция: 10 км

Связка спринт+пасьют исторически для женщин менее спонтанна. Анастасия Кузьмина брала ее в Ванкувере и Сочи, Лаура Дальмайер – в Пхёнчхане. Так что задел по времени перед соперницами победительнице спринта хватит и в гонке преследования: главное его создать. Фавориты: Ройселанн, сестры Эберг, Сола, Алимбекова и, возможно, Резцова.

Кто удивит: Светлана Миронова, Джулия Симон, Ингрид Тандревольд.

Светлана Миронова Фото: Imago

Мужчины

Дата: 13 февраля, 13:45 мск

Дистанция: 12,5 км

У мужчин уже в пасьюте равновесие восстанавливается и медали забирают те, кто должен: в 2014-м и 2018-м – дубль Мартена Фуркада. Нужно включиться главным преследователям КМ: Фийону-Майе (с аж четырьмя победами на КМ в сезоне) и Себастьяну Самуэльссону. Тут же и экс-товарищ Фуркада по сборной Эмильен Жаклин – победитель последних чемпионатов мира в Антхольце (2020) и Поклюке (2021). Не разочаруют братья Бё, Логинов, Латыпов, Смольский, Дестье и даже Лессер.

Кто удивит: Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Теро Сеппяля, Филип Андерсен.

КАКУЮ МЕДАЛЬ В ГП ВОЗЬМЕТ РОССИЯ? Золото Серебро Бронза Мимо подиума

Эстафета

Мужчины

Дата: 15 февраля, 12:00 мск

Дистанция: 4х7,5 км

Ориентировочный состав сборной России: Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов

Альтернативный вариант: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков

Семь эстафет подряд парни в медалях, место вне подиума будет самой большой неудачей. Поэтому и распределение по этапам окажется решающим. Как себя чувствует Латыпов, знают только сам Эдуард и Юрий Каминский. Если с функционалом все хорошо, его не сдвинут с должности финишера. В ином случае Халили поставят забойщиком, Цветкова – на четвертый этап (держать в голове золотую гонку Рупольдинга!) Но Макса могут отправить и на стартовый круг – к Халили доверия у тренеров меньше: он был первой кандидатурой в размене на Бабикова.

Впервые фавориты тут не такие очевидные, даже если брать результаты Кубка мира. Эксперты отдают золото скандинавам, но достаточно вспомнить фэйлы норвежцев в Сочи и Пхёнчхане. Соперниками России и Норвегии видится Франция. На Швецию поставит лишь отчаянный – они на подиум в сезоне-2021/2022 не заезжали. Скорее всего, сенсационного золотого 2018-го не случится.

Кто удивит: Германия, Беларусь, Швеция (а вдруг!)

Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

Женщины

Дата: 16 февраля, 10:45 мск

Дистанция: 4х6 км

Потенциальный состав сборной России: Евгения Буртасова, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина

У девушек три последние гонки в медалях – зацепиться за подиум реально. Хотя, увы, не будет стабильного первого этапа в лице Васнецовой (да-да, той, что привозит минуту). Казакевич и Буртасова сойдутся в битве за место прямо на Олимпиаде. Ульяну и Кристину, как лидеров, логично растащить на четные этапы, чтобы прикрыть косяки напарниц на первом и третьем. К тому же Нигматуллина комфортно шпарит финишный круг. Победит кто-то из пары Швеция-Франция, рядом – Россия и Норвегия.

Кто удивит: Беларусь (почему бы не случиться дублю с такими Солой и Алимбековой?), Германия.

КАКУЮ МЕДАЛЬ В ЭСТАФЕТЕ ВОЗЬМЕТ РОССИЯ? Золото Серебро Бронза Мимо подиума

Масс-старт

В гонку, где участвуют топ-30 лучших биатлонистов, попадут:

топ-15 Кубка мира на данный момент;

медалисты Пекина в личных гонках;

остальных доберут по результатам олимпийских стартов.

От России в масс-старт напрямую попали Логинов (8-й), Латыпов (13-й) и Резцова (13-я). Каждый проходит четыре стрельбы: первая и вторая – лежа, третья и четвертая – стоя. Промазал? Беги штрафных 150 м.

Мужчины

Дата: 18 февраля, 12:00 мск

Дистанция: 15 км

На Кубке мира прошли лишь две гонки с массового старта: русские парни там не блистали. Зато франко-норвежская смесь, приправленная немецким триумфом, может украсить и пекинский подиум.

Кто удивит: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Теро Сеппяля, Феликс Ляйтнер.

Кентен Фийон-Майе Фото: Getty Images

Женщины

Дата: 19 февраля, 12:00 мск

Дистанция: 12,5 км

Резцова дважды была в топ-4: взяла бронзу Анси и деревяшку Антхольца. Нигматуллина идет 16-й в тотале (в пяти баллах от №15 КМ Ингрид Тандревольд) и не попала в масс-старт напрямую, поэтому ей надо брать медаль Пекина или дважды быть на финише в топ-20 или три – в топ-30. Ведь и Ульяна хороша в контактных гонках: дважды была в топ-10.

За медалью побегут все, кроме норвежек – ни одной в топ-10 зачета. Зато Вирер, француженки и Алимбекова точно поспорят за подиум.

Кто удивит: кто-то из норвежек

СКОЛЬКО ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ВОЗЬМУТ БИАТЛОНИСТЫ? 7 и больше! Идем на исторический рекорд! 4-5. Уже праздник До 4. Отлично после засухи Пхёнчхана 2. Но провал ли это?! Всего одну. Майгуров доволен. Ни-че-го. Беда! А мы думали, биатлон в России ожил.

Олимпийские игры Определился состав России в смешанной эстафете на Олимпиаде ДЕНЬ НАЗАД