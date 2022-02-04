Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала об условиях содержания на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка сдала положительный тест на коронавирус и находится в изоляции.

«Если вы думаете, что тут кормят так всех, то вы ошибаетесь. На фото еда нашего доктора, он находится в этом же отеле на два этажа ниже меня. Дело в том, что здесь на каждой двери висит табличка с именем и родом деятельности человека. У спортсменов висит ободранный листок, на котором все это указано, а у других людей, причастных к Олимпиаде (персонал, корреспонденты и прочее), висит пластиковая карточка со всеми данными. Так вот, у кого на двери висит та карточка, приносят нормальную еду, а спортсменам этот ужас. Справа от меня живет парень, спортсмен, и контейнеры возле его двери точно такие же, как у меня. Но, слева от меня живет не спортсмен, и контейнеры возле его двери такие, как указано на фото. Честно говоря, я не понимаю, почему к нам, к спортсменам, такое отношение?

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Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней. Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», – написала Васнецова в инстаграме.

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