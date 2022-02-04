Норвежский биатлонист Тарьей Бё попал в происшествие во время тренировки на трассе в Чжанцзякоу. Тарьей столкнулся с итальянской биатлонисткой Самуэлой Комола, в результате чего повредил винтовку.

Авария произошла, когда Бё спускался с холма и заворачивал. Он столкнулся с Комола, когда она пересекала тропу. В результате норвежец упал на большой скорости. Тарьей повредил оружие и, как сообщает NRK, испытывал сильную боль.

Ad

Сам биатлонист сообщил, что с ним все в порядке, однако винтовка действительно сломано. «Отломал пару деталей. Могло бы быть и хуже. Себе я ничего не сломал», – заявил Бё-старший и добавил, что в поврежденную винтовку попал снег, а часть плечевого крепления необходимо отремонтировать.

Анси Жаклен опередил Фийона Майе – Латыпов совсем далеко 19/12/2021 В 15:17

Менеджер национальной команды Пер Арне Ботнан считает, что необходимо внести изменения в расписание тренировок на трассах в Чжанцзякоу. «Мы можем надеяться, что здесь закроют территорию, чтобы это больше не повторилось», – сказал он.

Eurosport покажет Олимпиаду-2022 в Беларуси, Украине и странах восточной Европы – тут подробности

Источник: NRK.

Анси Биатлон идет на рекорд. Такое было при русском в майке лидера 16/12/2021 В 06:00