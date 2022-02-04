Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал российсккую биатлонистку Валерию Васнецову, которая пожаловалась на питание на Олимпийских играх в Пекине.

«Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет», – сказал Тихонов.

Ad

Хохфильцен Россия взяла серебро в эстафете Хохфильцена, Швеция – 1-я 11/12/2021 В 14:43

Солт-Лейк-Сити «Участвуйте в гонке вместо меня». Васнецова наехала на подписчиков, а потом удалила инстаграм 16/02/2019 В 21:50