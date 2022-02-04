Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал российсккую биатлонистку Валерию Васнецову, которая пожаловалась на питание на Олимпийских играх в Пекине.
«Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет», – сказал Тихонов.
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Васнецова сдала положительный тест на коронавирус и находится в изоляции. Девушка рассказала, что спортсменов в Пекине ужасно кормят.
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Источник: Sport24.
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