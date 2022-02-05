Сборная России взяла бронзу на зимних Олимпийских играх-2022. Русские биатлонисты остались третьими в смешанной эстафете в Китае. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов финишировали третьими и забрали вторую награду Пекина.

После первого этапа Нигматуллина передала эстафету пятой с пятью промахами. Резцова зашла на штрафной круг и опустилась на девятое место по итогам своего этапа. Логинов взял всего два доппатрона и поднял Россию на лидирующую позицию. Латыпов сохранил преимущество сборной вплоть до последней стрельбы и уступил только в финишном створе 1,5 секунды.

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Олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете стала сборная Норвегии. Марте Олсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей и Йоханнес Бе показали время 1:06:45.6 минуты. Серебро – у Франции с отставанием в 0,9 секунды.

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