Сборная России по биатлону стартовала на Олимпиаде в Пекине с бронзы в смешанной эстафете, и это без сомнения главное событие первого медального дня Игр для страны. За полчаса до старта гонки серебро в скиатлоне забрала Наталья Непряева, но лыжи проиграли биатлону в эмоциональности и драматичности развития событий. Тем более награда российской лыжницы читалась значительно больше, чем у четверки с винтовками.

К счастью, перед первым соревнованием на Олимпиаде у России не возникло никаких проблем с составом (коронавирус выборочно выбивает фаворитов в разных видах спорта): переболевший незадолго до вылета в столицу Китая Эдуард Латыпов получил место на четвертом этапе, хотя на должность финишера претендовал и Максим Цветков. Тренер сборной Юрий Каминский объяснил решение надежностью спортсмена в эстафетах. Это оказался важный и, вероятно, ключевой выбор.

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Эдуард Латыпов, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Олимпийские игры У России бронза в смешанной эстафете – боролись за золото 3 ЧАСА НАЗАД

Первую половину гонки за Россию бежали лидеры женской сборной – Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Замечательный и достаточно стабильный тандем, но для всех было очевидно, что их задача не вывести команду в лидеры, а значительно проще – не отпустить далеко фаворитов из Норвегии, Франции и Швеции. С учетом непростых условий на стрельбище (ветер поднимался до 5 м/c, мороз доходил до -13℃), где отработать чисто получилось только у финской биатлонистки Миккинен, Ульяна и Кристина выжали практически максимум: Нигматуллина на стойке допустила три промаха, но успешно реализовала дополнительные патроны и избежала дополнительных метров дистанции; Резцова при одном штрафном круге сохранила минутное отставание от лидера.

Приятно, что обе российские девушки превзошли себя ходом: Нигматуллина стала второй после несравненной Марте Ульсбю (+10,4), а Резцова уступила 21 секунду мощно шедшей Экхофф, но прошла практически в одни ноги с Солой. «После штрафного круга мысли были – бежать как можно быстрее, – рассказала после гонки Кристина. – Я видела девчонок, которые заходили и на два круга. Понимала, что на следующих двух этапах может случиться все, что угодно. И нужно скорее отправить в гонку Саню Логинова, чтобы он все решил».

Александр Логинов, смешанная эстафета на Олимпиаде-2022 Фото: Getty Images

Такое доверие к Логинову и надежда на его рывок оправдались на 100 процентов. Александр на правах лидера, максимально опытного и самого злого в сборной (из-за истории с допингом пропустил Игры в Пхёнчхане) сразу взял ход этапа в руки и ноги. Во-первых, показал невероятную физическую готовность: за три круга привез ногами скоростному Эмильену Жаклину 15,7 секунды, а остальным от 20 и больше. Во-вторых, справился с эмоциями при стрельбе стоя: в то время как лидировавший француз раз за разом мазал и отправился на два круга, а Бё с Понсилуомой допустили по три промаха, Логинов закрылся из семи. И вырвался в лидеры. Конечно, Александр невероятен и сделал максимум, но держа в голове минутное оставание России при передаче эстафеты Резцовой, нужно быть объективными – соперники тоже очень помогли.

Латыпов получил преимущество в 17 секунд перед Самуэльссоном, Фийон-Майе и 21 секунду – перед Йоханнесом. Перед соперниками, входящими в топ-5 Кубка мира, имеющими олимпийский опыт и полноценную предолимпийскую подготовку. Было понятно, что при прочих равных Эдуарду необходимо стрелять лучше конкурентов, которые явно превосходили его ходом.

Эдуард Латыпов в борьбе с Йоханнесом Бё и Кентеном Фийон-Майе в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 Фото: Getty Images

1+1 по итогам двух рубежей – вполне себе результат, опять же учитывая статус гонки, условия и то, что это был эмоциональный решающий отрезок пути навстречу медали. Латыпов справился, а дальше от него уже почти ничего не зависело. Йоханнес – человек-машина, Фийон – протеже Мартена Фуркада и абсолютный лидер сезона. Конечно, кусаться с ними за золото было нереально. «Бороться с ними шансов нет ни у кого, это сильнейшие биатлонисты мира. Эдик пока к ним не относится – ясно, что шансов у него не было», – считает Владимир Драчев.

«Не жалею, что шел на последнем круге первым. Думал, что так будет лучше, – прокомментировал последний круг Эдуард. – Казалось, что я смогу проконтролировать на спуске – сделал на нем небольшой отрыв. Но этого было недостаточно. Если бы использовал другой вариант – не знаю, как бы на самом деле все сложилось. Если бы я сидел за их спинами – а соперники сегодня были очень хороши – не знаю, получилось бы составить им конкуренцию на финише».

Россия провела выдающуюся гонку и прервала восьмилетнее безмедальное молчание, начавшееся с Игр в Сочи. Тем более здорово, что это случилось в первой же гонке двухнедельного марафона – позитивный старт на Играх и понимание того, что можно бороться на равных с лучшими, еще приведет российских ребят к золоту.

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