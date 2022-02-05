Тренер сборной России Юрий Каминский оценил выступление Эдуарда Латыпова на четвертом этапе смешанной эстафеты на зимних Олимпийских играх-2022.

«Эдик зря полез на последний спуск первым. Надо было садиться хотя бы вторым, а может, и третьим. Нет у него такого опыта… Здесь и соперники такие, рассчитали все. Надо с Эдуардом разговаривать, в каком он состоянии был.

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Я ему говорил [на последнем круге], чтобы пропустил. Рекомендовал. Да он и сам, увидев трассу, говорил, что здесь надо садиться за соперником. Но сегодня этого не сделал. Не думаю, что это такая уверенность в себе, что заехал первым. Какая уверенность? Он боролся с двумя сильнейшими биатлонистами.

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Эдуард Латыпов в борьбе с Йоханнесом Бё и Кентеном Фийон-Майе в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 Фото: Getty Images

Он весь последний круг пытался идти на максимуме, шел наверняка; но здесь догоняют такие люди, которые могут. То, что они втроем съехали, это закономерно», – сказал Каминский.

Эдуард Латыпов вышел первым со стрельбища после последнего огневого рубежа. Он лидировал вплоть до финальной отсечки, но на последних метрах уступил французу Кентену Фийону-Майе и норвежцу Йоханнесу Бе. Сборная России завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете.

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