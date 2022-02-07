Немка Дениз Херрманн выиграла биатлонную индивидуальную гонку на Олимпийских играх в Пекине. Серебро завоевала француженка Анаис Шевалье-Буше, бронзу – норвежка Марте Ройселанн.
Херрманн с самого старта вырвалась в лидеры и даже с промахом сохранила первую строчку. Шевалье также промазала один раз, у Ройселанн – два непопадания. Лучшая из сборной России – Кристина Резцова – финишировала девятой с оставанием в 1 минуту 21 секунду. Резцова дважды промазала на третьем огневом рубеже, промах отделил ее от медали.
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Светлана Миронова финишировала 23-й (3 промаха), Ульяна Нигматуллина пока занимает 71 место (10 промахов).
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Белоруска Динара Алимбекова претендовала на победу: после трех огневых рубежей шла лидером без промахов. Но одна ошибка на заключительной стрельбе откинула Алимбекову даже за пределы первой тройки.
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