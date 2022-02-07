Женская индивидуальная гонка стала настоящим разочарованием для сборной России. После бронзы в миксте биатлонистки выдали траурную гонку, в которой на медали претендовала только Кристина Резцова. Девушки провалились по всем показателям и расшатали надежды на личные медали. Бороться за них готова только Резцова, которая в индивидуалке приехала девятой с двумя промахами.

Кристина шикарно прошла два первых рубежа и с нулем боролась за топ-3. Биатлонистка промазала дважды на третьей стрельбе и в итоге осталась девятой. Если бы Резцова ошиблась на один раз меньше, то пришла третьей. Она единственная из состава сборной выглядела конкурентоспособной: ходом проиграла Тириль Экхофф 50,8 секунд (шестой показатель) и стала одной из семи гонщиц, которые не отпустили норвежку более, чем на минуту.

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Хуже всех с гонкой справилась Ульяна Нигматуллина. При неплохом ходе (отставание 1 минута 18 секунд, 11-й показатель) биатлонистка провалилась в стрельбе. Ульяна смазала 10 выстрелов и с хорошим ходом приземлилась 78-й – последней из русских. Больше Нигматуллиной не промазала ни одна спортсменка из пелотона. Биатлонистка рассматривалась возможным финишером на эстафету, ведь завершала последнюю перед Олимпиадой командую гонку, но с такой нестабильностью ей вряд ли доверят последний этап.

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Ульяна Нигматуллина Фото: Getty Images

Светлана Миронова – лучшая после Резцовой – приехала 23-й. Не катастрофически низкая строчка удручает провалом ходом и ошибками в стрельбе. Биатлонистка промазала всего на раз больше Резцовой, но проиграла Денизе Херманн 3 минуты и 46 секунд. Мрачный итог – результат медлительности Мироновой. Обычно ее считают лучшей гонщицей в сборной, но в индивидуалке она проиграла ногами 2 минуты и 37 секунд – быстрее пробежали 37 участниц. Выше нее на финише оказалась обладательница лучшего хода Экхофф. Вот только Тириль промазала пять раз, но выиграла у Светланы почти минуту.

«Удивила Миронова – вообще хода нет. Она отличалась лучшим и быстрым ходом, сейчас практически всем проигрывает. Это безобразие. Не знаю, что с Мироновой сделали – вообще бегать перестала, еще и не стреляет. По поводу 10 промахов Нигматуллиной слов нет. Погода сегодня была хорошая, биатлонная. Очень печально. Думаю, эта гонка для многих была сложной психологически. Будем считать, что первый блин комом», – злился олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Евгения Буртасова приехала на Олимпиаду запасной и появилась на гонке только из-за отсутствия Валерии Васнецовой, у которой положительный тест на ковид. Она приехала всего на строчку выше Нигматуллиной, хотя промазала на четыре раза меньше. Евгения показала ужасный ход – проиграла Экхофф четыре минуты и 31 секунду. Буртасова очевидно просто не готова к Олимпиаде.

Евгения Буртасова Фото: Getty Images

Сборная России совершенно не готова к Олимпийским играм. Только Кристина Резцова готова бороться, возможно, потому что последние дни тренировалась по индивидуальной программе с личным тренером Виталием Норицыным. Резцова пропустила тренировку 31 января, а второго февраля не занималась в общей группе. Избежав групповых занятий, Кристина показала хорошую форму в индивидуалке. Спортсменки из группы Михаила Шашилова (Миронова и Нигматуллина) выглядели потерянными. В такой ситуации возникают вопросы к тренеру.

Впереди у команды еще четыре гонки: спринт, гонка преследования, эстафета и масс-старт. Пока претендентом на медали выглядит только Резцова, а результаты остальных биатлонисток удручают.

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