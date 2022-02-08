Мужская биатлонная сборная сразилась за второй комплект медалей после бронзы в смешанной эстафете. В индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя рубежами победил Кентен Фийон-Майе (у француза два промаха), серебро у Антона Смольского. Спортсмен из Беларуси прошел чисто четыре рубежа. Йоханнеса Бё также с двумя минутами штрафа остался с бронзой и не подтвердил звание олимпийского чемпиона в индивидуальной гонке Пхёнчхана-2018.

Максим Цветков пришел на финиш четвертым. Русский допустил промах последним, 20-м выстрелом на стойке – если бы не он, то Максим взял бы золото Пекина.

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Александр Логинов финишировал 10-м с тремя промахами, два из которых он допустил на заключетельной стрельбе – прежде русский биатлонист тоже претендовал на награду. Эдуард Латыпов – 11-й (3 промаха), Карим Халили – 31-й.

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Накануне в Пекине завершилась женская индивидуальная гонка. В топ-10 заехала лишь Кристина Резцова – она девятая с двумя промахами на третьем рубеже. При одном непопадании спортсменка могла бороться за тройку лучших. Антирекорд в гонке на 15 км показала лучший стрелок сборной Ульяна Нигматуллина – она словила 10 штрафных минут и стала 78-й.

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