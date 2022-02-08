Российские биатлонисты классно откатали индивидуальную гонку – в топ-15 сразу трое парней: Цветков – четвертый, Логинов – 10-й, Латыпов – 11-й. Это та плотность, которую не показали ни норвежцы, ни французы, ни шведы – олимпийская классика даже топов растащила по тоталу. Пессимисты скажут: максимум – медаль, а если ее нет, то и гонки – тоже. Но это же трио среди лучших и ходом: Александр – третий, Макс – седьмой, Эдуард – восьмой. Элита мужского биатлона и русские парни впервые с 2014 года пересеклись в одной системе координат, и расстраиваться безмедальной гонке точно не нужно.

Максим Цветков Фото: Getty Images

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Все привыкли раскладывать гонки по ходу и стрельбе: в сухую статистику не попадают внешние факторы – ветер, климат, состояние трассы или души. Да-да, именно менталка – бич русского биатлона. Она чаще всего отбрасывает медальные перспективы куда-то за пределы топ-3. Как неприятная иллюстрация – досадный десятый выстрел Антона Шипулина на стойке в спринте Сочи-2014. Форма Александра, Макса и Антона с разницей в восемь лет идентично прекрасна. Трое ногами подтягивались к лидерам и эффективно раскладывали силы по трассе. Но последние, будто уже неконтролируемые выстрелы, вновь разрушили надежды на личное золото.

Олимпийские игры Цветков лишил себя золота последним выстрелом, Смольский – с серебром 5 ЧАСОВ НАЗАД

«Есть разочарование. Проделан очень большой путь за последние два года. Очень хотелось сделать из этого красивую историю. Остановиться в шаге от золота очень тяжело. Я думал не столько о медали, сколько о том, что могу сработать чисто в индивидуальной гонке. Я знал, что будет высокий результат, но не думал о победе, потому что многие еще не стартовали, когда я финишировал», – заключил Цветков.

Не показывать максимум при идеальном функционале для великих чемпионов – это трагедия спортивной жизни. Посмотрите, как сейчас истерит Эмильен Жаклин – двукратного чемпиона мира в пасьюте Поклюки и Антхольца кроет от психологической неуверенности, давления и больших ожиданий. И если на француза давят обязательства, то что на Цветкова?! Ничего! Макс – уже герой, кто забрался так далеко после трех лет скитаний вне большого спорта. В отличие от Жаклина, для российских биатлонистов проблема психологии превратилась в систему.

Такие регулярные вещи не решаются самостоятельно, здесь важен крутой психолог, кто научно поможет. В России исторически с недоверием относятся к ментальным коучам во всех видах спорта: недавно в интервью Eurosport.ru теннисист Андрей Рублев признался, что не видит смысла в специалисте. До этого похожим мнением делился волейболист, олимпийский чемпион Лондона-2012 Максим Михайлов. Неудивительно, что в биатлоне такую практику предложил ввести совсем не русский тренер, а немец Рикко Гросс, когда возглавлял мужскую команду в 2016-м. По его мнению, многие российские биатлонисты не выдерживают психологической нагрузки на важных стартах сезона и поэтому допускают обидные ошибки на огневом рубеже. Таких он назвал «психологически некрепкими».

Рикко Грос Фото: Imago

Проблема совсем не новая, ведь о ней знают не только спортсмен и тренеры – уже вся страна, к сожалению, с грустью ожидает осечки. Например, из 18 гонок в начале сезона 2020-го Логинов чисто отработал заключительную стойку лишь пять раз. Любимой для него является последняя мишени – промах 10-м или 20-м выстрелом оставлял тогда Россию без медалей в спринте Оберхофа, а еще в эстафетах Эстерсунда и Поклюки.

Результат индивидуалки в Пекине – психологическая проблема, а не функциональная. В 2020-м от новичка сборной по стрелковой подготовке Максима Максимова толком ничего не требовали. Прошел год, а проблема так и не решена – хочется видеть максимум на главных стартах четырехлетия, а не только кубковых.

Но если отсутствие медалей у женщин выглядит приговором, а единственная надежда хоть на что-то – Кристина Резцова, то мужская засуха – не повод расстраиваться. С топовым ходом, желанием доказывать уровень и хорошим самочувствием у парней все шансы взять медали в связке, масс-старте и эстафете.

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