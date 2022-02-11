Антон Шипулин, 4-е место

Где: Сочи-2014

Ad

Гонка: спринт

Олимпийские игры Проклятье всех русских. Что мешает биатлонистам брать медали ОИ? 08/02/2022 В 13:11

Призеры: золото – Уле-Айнар Бьорндален, серебро – Доминик Ландертингер, бронза – Ярослав Соукуп

Спринтерская гонка в 2014-м подтвердила статус самой нелогичной дисциплины в биатлоне. Кто мог поверить, что в 40 лет великий будет шарашить к своему восьмому золоту Олимпиады, а фавориты – Мартен Фуркад и Эмиль Хегле Свендсен – подпирать десятку лучших. Но в тот вечер разбились сердечки не только фанатов Франции и Норвегии: Антон Шипулин махнул десятым выстрелом на стойке в молоко и ушел на лишние 150 м. Спортсмен знал время соперников и выходил на финишный круг с небольшим запасом, но нули Бьорндалена на трассе русский так и не взял. Антон оказался в мизерных шести секундах от золота и в 0,7 – от бронзы.

Антон Шипулин Фото: Getty Images

Мартен Фуркад, 2-е место

Где: Сочи-2014

Гонка: масс-старт

Призеры: золото – Эмиль Хегле Свендсен, бронза – Ондржей Моравец

Надаль и Федерер биатлона! Фуркад и Свендсен сами не раз называли друг друга главными врагами на трассе, а о дружбе вне круга помалкивали. В антологию соперничества ярко впечатались их финишные разборки. Только предолимпийские старты 2013-го запомнились фотофинишем пасьюта в Нове-Место – его забрал норвежец. На том чемпионате мира парни поделили все золото и серебро.

Но самая напряженная развязка случилась в масс-старте Сочи-2014. С заключительной стойки двойка и Ондржей Моравец вышли практически с одним временем, на полпути до финиша парочка отсекла настырного чеха, а в створе разыграла золото. Точнее, норвежец уже выкатывался к трибунам единоличным лидером, а Мартен в попытке навязать борьбу выпрыгнул из-за спины и в стелющемся подкате едва не зацепил золото. Фуркад очень хотел оформить хет-трик, но осуществил мечту лишь в 2018-м.

Эмиль Хегле Свендсен и Мартен Фуркад Фото: Getty Images

Эмиль Хегле Свендсен и сборная Норвегии, 4-е место

Где: Сочи-2014

Гонка: эстафета

Призеры: золото – Россия [дисквалификация], серебро – Германия, бронза – Австрия

Если в личке Свендсен собирался и выключал эмоции, то выступление четверки он запарывал регулярно. Провал случился и на русской земле. Эстафетный подиум рассудила стрельба, так как четверка претендентов – Норвегия, Россия, Германия, Австрия – на четвертом этапе шли плотно – никто не пытался уйти на скорости. Лежку не без труда квартет прошел одним темпом, но перед стойкой Антон воспользовался хитростью Фуркада и немного подергал соперников на подъеме, чтобы не закислиться самому и чуть потрясти конкурентов. Шалость удалась. Уже на стойке Свендсену не помогли три допа и он хапнул штраф, а Симон и Антон пошли на финишные разборки. Русский газанул на заключительной прямой и ушел от немца как от стоячего: Симон не поддержал ускорение. Главная же трагедия развернулась минутой позже: почти в слезах к финишу пришел Свендсен. Этим провалом Эмиль подвел черту всем неудачам того сезона для Норвегии – 5-е место в борьбе за «МХГ» в зачете эстафет.

«Чувствую себя козлом отпущения. Особенно по отношению к Тарьею и Йоханнесу. Мне очень хотелось, чтобы они пережили то же, что и я, и Уле-Айнар был с нами. Без сомнений, это трудно проглотить. Лучше бы провалился в эстафетах на трех подряд чемпионатах мира, чем здесь. Это чертовски погано», – расчувствовался Эмиль.

Эмиль Хегле Свендсен переживает за 4-е место в эстафете Сочи Фото: Getty Images

Симон Шемпп, 2-е место

Где: Пхёнчхан-2018

Гонка: масс-старт

Призеры: золото – Мартен Фуркад, бронза – Эмиль Хегле Свендсен

Жаркий финиш – что мы ждем от масс-старта! Мужская гонка держала в нервяке все 30 минут – победителя определил лишь фотофиниш, где столкнулись главные неудачники створа: Фуркад и Симон Шемпп. Оба регулярно отдавали победы на последних 30 метрах. Француз зарюкзачил немца, и решающая разборка случилась уже в коридоре: Шемпп не угадал с траекторией, поздно перестроился, но едва не достал Фуркада из-за спины – парни пересекли черту в шпагате. Мартен уже был готов принять поражение – лупанул рукой по снегу после финиша. Но бодрая растяжка и миллиметр ботинка принесли ему четвертое золото ОИ в карьере. Шемпп так и ушел из биатлона без золота Игр и в статусе антифинишера Кубка мира.

Мартен Фуркад, Симон Шемпп, фотофиниш, Олимпиада, Пхёнчхан-2018 Фото: Eurosport

Эмиль Хегле Свендсен и сборная Норвегии, 2-е место

Где: Пхёнчхан-2018

Гонка: эстафета

Призеры: золото – Швеция, бронза – Германия

Зато в следующий олимпийский цикл скандинавы рвали всех: в сезоне-2017/18 четверка оформила три победы и бронзу в четырех гонках. На старт Пхёнчхана они выходили, чтобы отомстить за неудачи прошлого. Но по пути наступили на те же грабли: отправили финишировать Эмиля. На первую стрельбу четвертого этапа Норвегия и Швеция пришли и ушли вместе. Точные Фредрик Линдстрём и Свендсен оторвались от Шемппа, который закопался на лежке с тремя доппатронами. Соперники казались разновесными – Швеция после эпохи Бьорна Ферри в мужской личке ушла в тень. Так что их лидерство тогда казалось суперсенсацией, победителем виделась Норвегия.

Все ждали классическую развязку в створе, а получили убедительный отрыв Линдстрёма. Он обошелся одним допом, а Свендсен на второй Олимпиаде подряд отлучился за штрафным кругом. Гандикапа в 40 секунд Фредрику вполне хватило для золота. Очередная неудача и отсутствие мотивации совсем сломали Эмиля, в 2018-м он объявил о завершении карьеры.

Эмиль Хегле Свендсен Фото: Imago

Евгений Гараничев, 9-е место

Когда: Эстерсунд-2019

Гонка: гонка преследования (ЧМ)

Призеры: золото – Дмитрий Пидручный, серебро – Йоханнес Бё, бронза – Кентен Фийон-Майе

В том году Гараничев с трудом попал в сборную на чемпионат мира в Поклюке, хотя тремя годами ранее все было на мази: он дважды закрыл тотал КМ седьмым. Герой главных ляпов российской сборной не удержался от нового вызова. В пасьюте шведского ЧМ призер Игр-2014 реально претендовал на медаль, даже несмотря на промах на заключительном рубеже. Вот только вместо одного штрафного круга Евгений зачем-то пробежал два и не попал в топ-3. Только потом выяснилось, что биатлонист не увидел медленно закрывающуюся мишень. Финишировал Гараничев девятым.

Евгений Гараничев Фото: Imago

Флориан Граф, дисквалификация

Где: Оберхоф-2013

Гонка: спринт

Призеры: золото – Дмитрий Малышко, серебро – Евгений Гараничев, бронза – Эмиль Хегле Свендсен

Немец Граф – пример тотальной безалаберности. В спринте на огневом рубеже у него случились проблемы с винтовкой: он никак не мог стрельнуть из-за засорившегося диоптра. Граф почему-то решил, что нужно продуть отверстие оружия. Забыв о технике безопасности, немец направил дуло в лицо. Стадион на секунду замер, ожидая скорого решения судей. Но организаторы дали немцу пройти штрафных 300 метров и круг почета – дисквалифицировали его уже на финише.

Мартен Фуркад, 5-е место

Где: Эстерсунд-2013

Гонка: смешанная эстафета

Призера: золото – Чехия, серебро – Норвегия, бронза – Украина

За карьеру не уберегся от нелепых фейлов и экс-лидер мирового биатлона Мартен Фуркад. Хотя, казалось, круче него с погодными условиями справится уже никто не может. Но во время смешанной эстафеты с минутным отрывом на финальной стойке француз попал в сильный порыв и потерял много времени. Он так разволновался, что даже не использовал один дополнительный патрон, а пробежал лишний штрафной круг. В той эстафете Франция вместо третьего заняла пятое место – за нарушение команда получила еще две штрафные минуты.

Уже на Олимпиаде в Пекине трое спортсменов лишились золота из-за психологической нестабильности на рубеже. Маркета Давидова в индивидуалке на 15 км, как и Максим Цветков днем позже на 20 км, промазали 40-м выстрелом. Остается надеятся, что личная трагедия не сломает настрой на связку, масс-старт и эстафету.

Олимпийские игры Цветков лишил себя золота последним выстрелом, Смольский – с серебром 08/02/2022 В 09:52