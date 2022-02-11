Биатлонистка сборной Норвегии Марте Ульсбю-Ройселанн стала олимпийской чемпионкой в спринтерской гонке на 7,5 километра на Играх-2022 в Пекине. Она чисто прошла два огневых рубежа и финишировала со временем 20:44,3 секунды.
Серебро вырвала шведка Эльвира Оберг. Она также выбила два нуля на стрельбище и отстала от Ульсбю-Ройселанн на 30,9 секунды. Бронза – у двукратной обладательницы «Большого хрустального глобуса» Доротеи Вирер. Итальянка ни разу не зашла на штрафной круг, ее отставание от победительницы составило 37,2 секунды.
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Биатлонистка сборной России Кристина Резцова с двумя промахами заняла шестое место. Она проиграла лидеру 65 секунд и стала единственной, финишировавшей в топ-8 без чистой стрельбы. Также в первой восьмерке оказались Лиза-Тереза Хаузер, Ингрид Тандревольд, Анна Магнуссон и украинка Юлия Джима.
Для Ульсбю-Ройселанн золото в спринте стало третьей медалью на Олимпиаде-2022. Ранее она победила вместе со сборной Норвегии в смешанной эстафете, а также осталась с бронзой в индивидуальной гонке на 15 км. Всего у норвежки пять наград ОИ. В Пхёнчхане-2018 Марте взяла два серебра в миксте и спринте.
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