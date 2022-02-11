Швейцарский журналист Филипп Штекли рассказал, как помогал российской биатлонистке Валерии Васнецовой. Спортсменка жаловалась на плохое питание во время карантина, а сотрудник телеканала SRF жил в соседнем номере и передавал ей продукты.

– Почему вы решили помочь Васнецовой?

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– Я услышал ее плач за стеной и понял, что с ней не все в порядке. Понятия не имел, что в соседнем номере живет российская спортсменка.

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– Как вы связались с ней?

– Написал свой телефон на бумажке и положил под дверь ее номера. Спустя два часа Валерия написала мне. Я спросил, могу ли помочь ей. Затем она позвонила и рассказала, что очень голодна и сильно расстроена, потому что ее большая мечта об Олимпийских играх рухнула. Валерия была очень подавлена.

– Почему ее питание так сильно отличалось от вашего?

– Она получала еду из деревни биатлонистов, потому что эта еда 100% не содержала допинг. Но едой это трудно назвать.

– У вас был совсем другой набор блюд?

– Да, конечно. Когда Валерия назвала мне свое меню, я понял, что ее кормят намного хуже. У меня было очень много разной еды. Еще мне передавали вино, шоколад. А Валерия не получала вообще ничего, поэтому я просто решил помочь ей, передавая фрукты, швейцарский шоколад, чай, соки.

Я поступил бы так по отношению к любому человеку. Но когда я узнал, что она спортсменка, то осознал, что ее ситуация в разы хуже моей. Я-то всего лишь журналист – могу подождать и поработать здесь немного, а для Валерии это большая драма, потому что она усердно трудилась ради Олимпиады и шла к этой мечте много-много лет. Это действительно ужасно для нее. Но общение помогало сделать ситуацию более комфортной для нас обоих. Хорошо, что была возможность поговорить с кем-то, кто находится в такой же ситуации, как и я, – сказал Штекли.

12 февраля на Олимпиаде в Пекине будет много интересного – женская эстафета, ритм-танец, хоккей и не только. Чтобы ознакомиться с расписанием, переходите по ссылке

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