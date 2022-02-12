Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на Олимпиаде в Пекине, француз Кентен Фийон-Майе стал вторым, брат Йоханнеса Тарьей – третьим. Максим Цветков – опять четвертый.

Максим Цветков снова стал лучшим в составе сборной России: отстрелял на ноль и во второй гонке подряд занял четвертое место. Цветкова всего на полторы секунды обогнал Тарьей Бё, который и занял третью строчку. Кроме Максима, никто из русских не боролся за медали. Александр Логинов и Эдуард Латыпов не справились со стрельбой и остались далеко от борьбы за топ-3, хотя хорошо выступили на дистанции. Даниил Серохвостов тоже мог претендовать на высокие места, но два промаха двумя последними выстрелами лишили его этой возможности. Латыпов – 11-й, Серохвостов – 19-й, Логинов – 34-й.

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Йоханнес Бё выиграл с промахом, второе место также с одной ошибкой занял француз Кентен Фийон-Майе. Йоханнес показал мощный ход и без проблем справился с конкурентами. Тарьей Бё после второй стрельбы немного отставал от Цветкова, но включился и всего на полторы секунды обогнал русского на финише.

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