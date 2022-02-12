Мужской спринт принес еще одну драматичную гонку для Максима Цветкова. Биатлонист приехал четвертым и уступил третьему месту несколько секунд. Цветков проводит классную Олимпиаду и постоянно находится в числе лидеров, но уже второй старт подряд из-за крошечных отставаний остается вне топ-3. Максим не должен сникать, ведь осталось еще два шанса на медаль.

Олимпийская индивидуалка – самая драматичная гонка сезона. Цветков, который в последний момент отобрался на Игры, оказался лучшим из русских и серьезно претендовал на победу. Максим уверенно прошел три первых рубежа и готовился оформить ноль на четвертом, но промазал самым последним выстрелом. В итоге приплюсованная минута отправила русского на четвертую строчку с проигрышем 34,9 секунды Кентену Фийону-Майе – без промаха была бы победа.

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Максим Цветков на финише индивидуальной гонки Фото: Getty Images

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Даже с одной ошибкой Максим все равно претендовал на медаль, но драматично лишился ее. Йоханнес Бё с двумя промахами обошел Цветкова всего на 3,9 секунды. У победившего француза тоже было две ошибки. «Думаю, этот момент будет мне сниться год. Последние два сезона я работал ради этой мечты. Наверное, в какие-то моменты моя семья жалела, что я занимаюсь спортом, потому что все отдал ради этого момента. Хотел все сделать красиво, и почти получилось», – сокрушался Максим.

Следующая гонка принесла биатлонисту еще более обидный проигрыш. Цветков снова блестяще стрелял и оформил два нуля, но не попал на подиум. На этот раз русского обогнал другой Бё, Тарьей, который с одним промахом выиграл у Максима меньше двух секунд и взял первую медаль на этой Олимпиаде. Но вторая неудача подряд не разбила гонщика: он понимает, что шансы на медали еще есть.

«Я уже пережил четвертое место. Понимал, что сегодня фаворитами будут те ребята, которые быстрее бегут на дистанции, – сказал Максим после гонки. – Четвертое место – безусловно шанс атаки на пасьют. Я понимал, что сегодня нужно бороться за то, чтобы завтра были хорошие позиции. Выходил на гонку с этой мыслью. Сегодня очень поменялась погода, чувствуется недостаток кислорода».

Максим Цветков после финиша спринта Фото: Getty Images

Пасьют – гонка с четырьмя огневыми рубежами. При стрельбе, которую Цветков показал в индивидуалке и спринте, он точно будет в числе фаворитов. Четвертая строчка – отличная позиция для атаки, тем более что Максим уйдет сразу за Бё и получит возможность поработать за ним. Очевидно, что русский в прекрасной форме и готов сражаться за медали.

Еще один шанс Цветков получит в эстафете. Он однозначно заслужил место в команде, ведь на двух гонках подряд стал лучшим в составе сборной. Плюс он единственный обладает стабильной точной стрельбой. При этом партнеры Максима тоже находятся в хорошей форме: подводит только стрельба. В спринте все четыре русских ходом расположились в 18 лучших. Эдуард Латыпов стал третьим, Цветков – девятым, Даниил Серохвостов – 16-м, Александр Логинов – 18-м. Если парни додержат форму до последней гонки Игр, то могут рассчитывать на медали.

Цветкова безусловно жалко, но в гонках находились соперники чуть сильнее. Олимпийская медаль очень важна для Максима, который в последние годы редко попадал даже в состав сборной на Кубок мира и думал закончить со спортом. Он уже добился успеха в Пекине, а для заветной медали есть еще две гонки.

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