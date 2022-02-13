Биатлонистка сборной Норвегии Марте Ульсбю-Ройселанн стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования на 10 км на Играх-2022 в Пекине. Она прошла четыре огневых рубежа с одним штрафом и закончила гонку за 34 минуты 46,9 секунды.

Серебро вырвала шведка Эльвира Эберг, смазав три выстрела на стрельбище и отстав от Ульсбю-Ройселанн на 1 минуту 35,6 секунды. Бронза – у Тирил Экхофф. Норвежка зашла три штрафных круга, ее отставание от победительницы составило 1 минуту 48,7 секунды.

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Ульяна Нигматуллина финишировала 11-й (3 промаха), Ирина Казакевич – 23-й (3), Кристина Резцова – 26-й (7), Светлана Миронова – 41-й (6).

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Для Ульсбю-Ройселанн золото в пасьюте стало четвертой медалью на Олимпиаде-2022. Ранее она победила вместе со сборной Норвегии в смешанной эстафете, а также осталась с бронзой в индивидуальной гонке на 15 км и взяла золото спринта. В Пхёнчхане-2018 Марте взяла два серебра в миксте и спринте.

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