Золотой дубль Марте Олсбю-Ройселанн в связке омрачила ситуация с подругой по команде: Ингрид Тандревольд до последнего шла в числе претенденток на бронзовую медаль, но неожиданно для всех болельщиков пропала с радаров, а третьей финишировала другая норвежка Тирил Экхофф.

Озадаченные фанаты все выслеживали девушку в створе, но по очереди финишировали все, кроме нее. Ужаснуться всех заставили кадры полуживой Ингрид, подъезжающей к створу в полуприседе. Не дожидаясь коллег, она рухнула на снег и, согнувшись, пару секунд пролежала прямо на финишной линии. Благо, недалеко был напарница Марте – она тут же просигнализировала команде о проблеме, подбежала к подруге и начала отстегивать ботинки. Как показал повтор, Ингрид просто встала на одном из небольших подъемом, а дальше работать в темпе не получилось. Там-то обгон и произошел.

Ad

Ингрид Тандревольд Фото: Getty Images

Биатлон Экхофф: «Журналисты спросили, кто главная сучка в сборной России» 02/12/2021 В 08:32

Уже не в первый раз девушка потеряла сознание на трассе Пекина – то же случилось и в олимпийском спринте ранее. В какой-то момент, по ее словам, у биатлонистки появились вспышки в глазах, она не понимала, что происходит. На состоянии спортсменки, скорее всего, влияет отсутствие кислорода, ведь трасса в Пекине расположена на высоте 1700 метров над уровнем моря. И в гонке преследования все будто уже ждали трагичного ремейка - к ней выбежали сразу четверо человек из медицинского персонала сборной и увели под руки. Ингрид стала 14-й.

Идентичная, что в пасьюте ситуация, с ней случилась в спринте Оберхофа-2021. Норвежка отлично прошла первый круг и совсем чуть уступала подруге по команде Тирил Экхофф. Многое зависело от работы на стойке. Там 24-летняя Тандревольд допустила один промах. Она прошла штраф и вернулась на трассу, чтобы встать за Экхофф, но тандем бежал недолго. Перед небольшим подъемом Ингрид почувствовала себя плохо, остановилась и легла на снег. В это время рядом с ней был директор сборной Норвегии Пер Арне Ботан, который вызвал медиков. Тогда это произошло впервые и до заключения врачей ничего сказать не мог даже тренер команды Сверре Хубер Каас.

Ингрид Тандревольд Фото: Imago

«У меня случилась фибрилляция сердца (разрозненное сокращение сердечных мышц – Eurosport.ru) после выхода со стрельбища. Почувствовала сильное недомогание и сразу будто потеряла всю энергию. У меня и раньше были эти симптомы. Однажды я испытала это здесь, в Оберхофе, в 2017 году. Нарушений тогда не обнаружили. Но после этого сердце регулярно проверяют. Жаль, что это произошло. Я чувствовала, что могу провести хорошую гонку», – заявила Тандревольд

В нормальном состоянии сердечные мышцы сокращаются с частотой 60-80 ударов в минуту, а при фибрилляции частота сердцебиения увеличивается. Такое хаотичное взаимодействие верхнего и нижнего отделов сердца приводит к ухудшению состояния. Нерегулярный пульс может сказаться на состоянии. Аритмия способна образовывать тромбы, которые могут привести к инсульту.

К счастью, девушке уже лучше. «Сейчас она встала, качает головой и пьет газировку», – рассказала Олсбю-Ройселанн. В январе прошлого года Тандревольд не смогла закончить спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе из-за фибрилляции сердца.

Фрида Карлссон Фото: Getty Images

Плохо на 10 км на Олимпийских играх в Пекине стало и лыжнице Фриде Карлссон. Шведка пришла на финиш лишь 12-й, а после ей потребовалась помощь. «Это могло выглядеть более драматично, чем было на самом деле. Пожалуй, у меня было слишком много слизи в горле. Но я в порядке, просто немного слизи вышло наружу. Сегодня у меня не было сил. Что могла показать на остатках силы, то показала. На сей раз обошлось без обморока, но в теле не так много сил. Хотела пройти быстро – не получилось. Это очень расстраивает», – рассказала Карлссон.

После инцидента Фрида обещала восстановиться к женской эстафете. Слово она сдержала: Швеция стала третьей после России и Германии. Но в отличие от лыжницы, биатлонистке лучше поберечься и не рисковать здоровьем. Возможно, этот пасьют станет для нее последней гонкой на Олимпиаде-2022.

Биатлон Экхофф рассказала о страхе перед русскими. В РФ жестко отреагировали 02/11/2021 В 13:04