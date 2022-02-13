Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на Олимпийских играх в Пекине, пройдя дистанцию без промахов.

Норвежец Тарьей Бё стал вторым с одним непопаданием и отставанием в 28,6 секунды секунды, российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу. Латыпов стартовал 11-м и промахнулся один раз на последнем огневом рубеже, его проигрыш французу – 35,3 секунды.

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Максим Цветков начал гонку на четвертой позиции, но финишировал 17-м с 6 промахами. Александр Логинов – 27-й (5 промахов), Даниил Серохвостов – 39-й (8 промахов).

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