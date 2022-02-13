Россия не добирает олимпийских медалей в биатлоне и на фоне лыжных гигантов смотрится блекло. Не везет в Пекине Максиму Цветкову, который дважды оказался четвертым, не фартит и Резцовой – она была в одном выстреле от тройки спринта. У лидеров – Александра Логинова и Эдуарда Латыпова – гонки также проходят с переменным успехом. Кажется, бронза в пасьюте – уже невероятный успех. И лучшего при таких лидерах Кубка мира (Фийон-Майе и братьев Бё) ждать не стоит.

Тарьей Бё, Кентен Фийон-Майе, Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

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Будем честны, если уж у этой русской четверки не задается день, то на остальных болельщики особо и не надеются. Пасьют это доказал: 20 промахов у парней при не лучшей дистанционке. Лишь Латыпов однажды сфолил и стал вторым на трассе. Почти все русские девушки чистым ходом в минуте от лидера при 19 промахах. Лучшая – Нигматуллина (11-я).

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Состав на эстафеты никто не объявлял, но мысли есть. У женщин это Ирина Казакевич/Евгения Буртасова, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Любой выбор на первый этап – уже опасение. Никто не видел девушек на этой позиции, потому что там стабильно бегает Валерия Васнецова, но она отсиживается в изоляции. До Пекина вопросов практически не было ни к Кристине, ни к Ульяне. Но только сегодня Резцова ошарашила неприятный апдейтом: рассказала о мучающих ее болях в грудной клетке. Оттуда жуткие семь промахов: некомфортно работать с прикладом лежа, опираясь на левую руку. Кристине делали массажи, растяжки, упражнения, а в ночь перед гонкой вообще пускали ток. Не сработало.

Кристина Резцова Фото: Imago

«У меня небольшая проблема со здоровьем, которую я не смогла решить за вчерашний вечер и за сегодняшнее утро. Я выходила на старт и знала, что это не даст мне работать. Знала, что стрельба у меня сегодня не пойдет – когда стреляла на пристрелке, было ужасно больно. Не могу сейчас поворачивать голову.

Я не могу с этой болью ничего сделать. Полночи не спала сегодня, потому что просыпалась от того, что мне стреляет в шею. Вчера был такой тест, что мне нужно было резко сжать ноги в коленях, а я вместо этого сильно в кушетку дернула, и у меня просто защемило лопатку. Все, я ничего не могу сделать с этим. Мне сегодня в 12 часов ночи три иголки в то место ударяли током, а толку никакого. Я ложусь, и вроде все нормально, но у меня выворачивается плечо – это дичайшая боль», – сказала Кристина Резцова «Матч ТВ».

Такая же щемящая боль, только у болельщиков, за Нигматуллину. В первой личной гонке, где она должна была топить – в индивидуалке – Ульяна 10 раз дрогнула на рубеже. В спринте дважды, в пасьюте – трижды. Процентовка в 92% после ОИ точно рухнет вниз, как и надежды пройти четвертый этап без нервяка.

Да и как ей передаст эстафету на третьем Миронова? Большая загадка. Пять промахов на последней стойке спринта. Волнение ли это или неудачный коврик с адским ветром Пекина? В любом случае, четверка выглядит очень неровно, несмотря на три подиума до Олимпиады. Плотно идут норвежки, шведки, белоруски, и шансов в эстафете в современных реалиях не так много.

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У мужчин вопросов к составу не меньше. Кто будет забойщиком: Халили или Цветков? Может, Серохвостова с его восемью штрафами в гонке преследования посадят на лавку и дадут Максу пробежать второй этап – он универсальный парень. Автоматически Карим становится стартером. Дальше – традиционно Логинов и Латыпов.

Назвать кого-то лидером сборной России в этой четверке тяжело на фоне реально мощных Кентена Фийон-Майе и братьев Бё. Они явно смотрятся предпочтительнее, как и их сборные в целом: в топ-15 пасьюта сразу трое норвежцев и двое шведов, плотно расположились немцы. Но надежд на медаль здесь действительно больше, чем в женской версии. Достаточно раз собраться и показать уровень последних семи эстафет: там Россия регулярно на подиуме.

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