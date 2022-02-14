Четвертый этап, Антон Шипулин, битва в створе и поверженный Симон Шемпп – легендарный хайлайт впечатался в коллективную память и выдавил оттуда другие фрагменты мужской эстафеты в Сочи. Ту гонку недооценили: в ней, как в голливудском блокбастере, помимо эмоционального финала, была и человеческая драма, и внезапное камео, и сцена после титров, затянувшаяся на восемь лет.

Неудачником первого этапа стал канадец

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Героем эпизода или лучшим персонажем второго плана был Жан-Филипп Легеллек. В декабре 2012-го он воспользовался жалкой стрельбой лидеров, взял спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде и превратился в звезду районного (точнее, канадского) масштаба. В 2014-м все тот же Жан-Филипп открывал олимпийскую эстафету: пулеметил на лежке и тащил пелотон вплоть до второго рубежа. На четвертом километре гонки ему проигрывали все: от Тарьея Бё до Алексея Волкова.

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Жан-Филипп Легеллек Фото: Getty Images

На стойке магия испарилась. Везунчик из Онтарио промазал четыре раза подряд, зашел на штрафной круг и выключил симпатичную сборную Канады из борьбы за медаль. К концу этапа он отстал от Тарьея Бё аж на 45 секунд – отыгрываемо для фаворитов гонки, но приговор для андердогов.

Через два года соратники Жан-Филиппа сотворили сенсацию и добрались до эстафетной бронзы на ЧМ-2016. Но уже без Легеллека в составе.

Бё-младший уработал Устюгова

На втором этапе зверствовал 20-летний Йоханнес Бё – главный фрешмен десятилетия и будущий герой пекинского микста. Норвежец развил успех старшего брата, разорвал пелотон на маленькие группы и оторвался от Евгения Устюгова на 24 секунды.

Тарьей и Йоханнес Бё Фото: Getty Images

Сам Устюгов (с тремя промахами на рубежах) был худшим среди российских спортсменов. Иронично, что олимпийский чемпион Ванкувера-2010 впоследствии повлияет на развязку гонки сильнее, чем Антон Шипулин.

Бьорндален не промазал, но сдал на последних километрах

После неожиданной победы в сочинском спринте 40-летний Уле-Айнар Бьорндален отстрелял на ноль в миксте (норвежцы тогда добрались до золота) и повторил этот результат на третьем этапе мужской эстафеты.

Титулованный ветеран, впрочем, все равно провалился по скорости: после стойки ослабел и за пару километров разбазарил все преимущество Йоханнеса Бё. Догоняющие в лице Арнда Пайффера и Дмитрия Малышко в тот день выглядели гораздо свежее. Первый отыграл 20 секунд за два километра и стал предвестником скорого краха норвежской дрим-тим.

Свендсен избавил фаворитов от победы

За шесть рубежей норвежцы промазали лишь раз, но снайперские достижения партнеров по команде уничтожил Эмиль Хегле Свендсен. Признанный финишер выдал чуть ли не худший перформанс в карьере: зашел на последнюю стойку в компании Шипулина, Шемппа и Доминика Ландертингера, а вылетел оттуда с четырьмя промахами и штрафным кругом.

Эмиль Хегле Свендсен Фото: Getty Images

В итоге финишные разборки уместились в дуэль Антона и Симона, австриец Ланди довольствовался приплывшей к нему бронзой, а Свендсен, Бьорндален и братья Бё не влезли на эстафетный подиум.

Эстафета не закончилась до сих пор

В ложном хэппи-энде Шипулин с легкостью размотал Шемппа – плакала вся страна: от родителей Антона (камера несколько раз выхватывала их на стадионе) до тех, кто смотрит биатлон лишь раз в четыре года. Последние едва ли в курсе, что спустя несколько лет олимпийскую четверку Волков-Устюгов-Малышко-Шипулин лишили исторического золота.

Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин Фото: Getty Images

В феврале 2020-го спортивный арбитражный суд обвинил Евгения Устюгова в употреблении оксандролона – анаболического стероида. Результаты спортсмена (в том числе на Олимпиаде в Сочи) аннулировали, а Волков, Малышко и Шипулин пострадали вместе с товарищем. Антон признавался: «Гонка, которая стала для многих из нас лучшей в жизни, теперь может превратиться в наш страшный кошмар».

Устюгов подал апелляцию. Слушания по ней либо перенесут вновь, либо рассмотрят в марте 2022-го. Сцена после титров затянулась почти на десятилетие.

Но дополнительные эпизоды даже в фильмах волнуют только ярых фанатов. Большая часть зрителей обычно покидает зал, как только на экране появляются имена съемочной группы. Для этих людей эстафета в Сочи закончилась еще в далеком 2014-м – финишем, где русский был сильнее всех.

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