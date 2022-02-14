15 февраля в 09:30 по московскому времени (время изменено из-за погодных условий) состоится мужская эстафета на Олимпиаде в Пекине.

Накануне гонки Союз биатлонистов России определил состав: в него вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

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