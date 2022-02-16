Четверка российских биатлонисток – Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина – взяла серебро Игр в эстафете. Подопечные Михаила Шашилова попустили семь промахов и со штрафным кругом проиграли только Швеции.
Шведки допустили шесть промахов, но не уходили на круг и опередили Россию на 12 секунд. Тройку замкнула Германия (0+6, +37,4). Украина – 7-я (1+6, +3:00,2), Беларусь – 13-я (5+16, +5:30,5).
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Россия лидировала большую часть гонки, к шестой стрельбе преимущество Светланы Мироновой выросло до 30 секунд, но несколько промахов и уход на штрафной круг вывели вперед Швецию с Италией. Однако Ульяна Нигматуллина, отработавшая свой этап с одним допом, выгрызла для команды серебро.
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❤️ Женская четверка с кругом превзошла все ожидания и взяла серебро
Для России медаль эстафеты в Пекине-2022 стала четвертой. До этого команда Юрия Каминского взяла медаль в смешанной и классической эстафете, третьим на финиш в пасьюте пришел Эдуард Латыпов.
Россия травит Эдуарда Латыпова за проигранное золото в эстафете на Играх в Пекине. Это дикость.
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