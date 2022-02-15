Сборная России по биатлону (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) заняла третье место в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

Русские захватили лидерство с первого этапа и везли соперникам 59 секунд перед заключительной стойкой, но Латыпов был вынужден зайти на 2 штрафных круга. В итоге Россия пришла третьей, уступив 45,3 секунды норвежцам.

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Ставшая олимпийским чемпионом Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шостад Кристиансен), наоборот, провалила старт гонки: на первом этапе Лагрейд зашел на круг и передал эстафету 7-м в 40,3 секундах от Халили. Но уже на третьем этапе норвежцы вышли в тройку и дальше только улучшали позиции. Серебро – у французов (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе).

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