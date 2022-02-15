Почти минута отрыва от преследователей, праймовый Латыпов, который только слез с бронзового пьедестала пасьюта, и последние пять мишеней стойки. Российские фанаты уже готовились выкатить праздничные твиты с триколором – вот-вот и золото! Казалось, спокойно подойди, отдышись, пережди порыв и стреляй, как минутами ранее на лежке. Но первая пуля полетела в молоко, вторая мишень хотела захлопнуться, но не поддалась. Не попал русский и следующими двумя. Эдуард заскочил на 300 метров. В это же время на соседних ковриках вдохновленные неудачей соперники выбили нули.

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

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Слезы, недоумение, опустошение? Злость и обида? Думаю, развязке могли удивится случайные зрители, кто включает биатлон раз в четыре года, но для олдфагов – ситуация вполне будничная. Вернемся на восемь лет назад.

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В 2014-м в Сочи Эмиль Хегле Свендсен подходил на восьмой рубеж в лидерах. На стойке норвежцу не помогли три допа, и он проштрафился, а Симон Шемпп и Антон Шипулин пошли на финишные разборки. Русский газанул, и немец не поддержал ускорение. Главная же трагедия развернулась минутой позже: почти в слезах к финишу подкатил Свендсен. Вся команда поддержала рыдающего неудачника.

В 2018-м в Пхёнчхане золота вновь лишилась Норвегия. Все ждали классическую развязку в створе, а получили убедительный отрыв шведа Фредрика Линдстрёма. Он обошелся допом, а Свендсен на второй Олимпиаде подряд отлучился на круг. Гандикапа в 40 секунд шведу хватило. Неудачника вновь приводили в чувства партнеры. В этом же году Эмиль ушел из спорта.

Эмиль Хегле Свендсен переживает за 4-е место в эстафете Сочи Фото: Getty Images

Возможно, трагедия всей спортивной жизни случилась и 15 февраля в Пекине. Латыпов нырнул в объятия парней по команде так же, как и когда-то Эмиль, без сил и в слезах, полностью осознавая свой промах и ответственность. Но как часто бывает, человек, допустивший ошибку, резко стал ненужным. Спорт – это не война, на чем настаивает тренер лыжников Елена Вяльбе, и Эдуард Латыпов точно не враг. Он лишь человек, который не справился с олимпийским давлением.

Но это не мешает хейтерам массово лить в твитер ненависть и желчь. В соцсетях отправляют Латыпова на пенсию. Крики «слепой», «как всегда обосрался», ироничные «спасибо за эстафету» и спорные «бросай биатлон» совсем заглушили главный вайб этого сезона – биатлонисты России наконец в топе! Награды по сезону собирали даже женщины.

Отдышавшись, пару часов спустя кажется, справедливость восторжествовала: штампующие в Пекине победы и главные фавориты гонки норвежцы взяли классическую эстафету. Хотя треть дистанции они не думали о победе. Ведь до седьмого рубежа экспериментальная тактика России работала. Халили с лучшим ходом на дистанции и одним допом сформировал задел: привез Логинову полминуты. Вторил Кариму и напарник – также показал первый ход на втором круге и передал Цветкову почти 45 секунд запаса перед французами. На третьем этапе Цветков выдержал нули, но подпустил главного соперника ближе некуда: Йоханнес Бё практически съел минуту и был в одном штрафе от русского. Рыжий героически вернул команду к борьбе, оставалось дождаться ошибок соперников: после выверенной лежки Латыпов совсем посыпался на стойке.

«Это уже второй случай на Олимпиаде, когда Латыпов проигрывает в борьбе за золото, конечно, есть риск, что начнутся комплексы у человека. Не знаю, что скажу Эдику. Надо промолчать или поддержать. Конечно, сработала психология. Надо было переждать порыв, первые два промаха как раз из-за него случились. Дальше перестоял и потерял уверенность», – сказал Юрий Каминский.

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

Кажется, нет смысла разбирать практически удачную расстановку. Справился бы на финише Максим Цветков? Тоже вопрос. Ведь в пасьюте он провалил стрельбу, а пекинская погода сегодня хлестала на стрельбище еще опаснее. В большом спорте провалы случаются каждый день. Только недавно мы думали, что боль от проигранного пятисетовика Даниила Медведева в финале «ТБШ» в Австралии уже точно не унять. Прошел месяц и эмоции стихли. Только почему Даню русские фанаты боготворили и утешали, а сегодня Эдуарда Латыпова ненавидят и никак не хотят поддержать?

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