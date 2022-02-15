16 февраля в 10:45 по московскому времени на Олимпиаде в Пекине состоится женская эстафета в биатлоне.
Союз биатлонистов России (СБР) назвал состав. За команду пробегут Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
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