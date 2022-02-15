15 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялась мужская эстафета. Победу праздновали норвежцы, серебряные медали достались французам, а сборная России после двух штрафных кругов Эдуарда Латыпова на последней стрельбе довольствовалась бронзой. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на произошедшее в командной гонке.

«Норвежцам сегодня повезло. Две минуты проигрывали, и Кристиансен из пяти на последнем рубеже сработал. Конечно, удача, но везет сильнейшим. Они сегодня сильнейшие. Но я был бы рад, если бы французы выиграли. Лучше они, чем эти астматики. Задолбали уже! Со шприцами бегают, которые из всех карманов торчат», – заявил Васильев.

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