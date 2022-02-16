За сборную России побегут: 1-й этап – Ирина Казакевич, 2-й этап – Кристина Резцова, 3-й этап – Светлана Миронова, 4-й этап – Ульяна Нигматуллина.
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11:15. 2 круга у Норвегии. Экхофф не справилась с ветром, как на прошлом этапе француженка.
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11:14. ААААААААААААААААААААААА! Кристина! Из пяти. Впрочем, как и Вирер. Тандем уходит с рубежа.
11:14. Вирер, Резцова, Хинц, Брорссон. Такая первая четверка. На отвале норвежка.
11:12. Огоооо! Кристина-то что творит. Уже вторая россиянка. Тянет на себе немку и шведку, но видит спину Вирер.
11:11. Оххххх, плохо стало швейцарской спортсменке. Не показывают, что конкретно случилось. Врачи обступили ее. Здоровья девушке. Высота косит тут всех.
11:09. Вирер с нулем, как и Мона Брорссон. Хинц также чистой унеслась с рубежа. Эта тройка сохранила лидерство.
11:09. Крис из шести: дала в молоко первым же выстрелом. Но справилась – 4-я Резцова.
11:08. На 4-е место вышла Кристина. И подкатилась практически вместе со всеми на лежку.
11:07. Тройка, где шарашит русская, буквально в небольшом просвете от лидеров. Секунд 7-8 между ними.
11:06. С Анэ Шевалье-Буше, Тирил Экхофф едет Резцова. Неплохой спарринг.
11:05. Надеюсь, Крис восстановилась после небольшой травмы в грудном отделе. После пасьюта она жаловалась на недомогание.
Кристина Резцова
Фото: Getty Images
11:03. Виррер, Брорссон, Хинц – теперь они будут возглавлять гонку.
11:02. Казакевич >>> Кристина Резцова. 7-й Ирина передала эстафету. +16 секунд.
11:00. Тащит на своих плечах немка шведку и итальянку. Тройка лидеров определилась. Далее просвет и где-то там Ирина. Она отщипывает секунду за секундой. Рядом Казакевич. Уже хорошо!
Ирина Казакевич
Фото: Getty Images
10:57. 9-й ушла Казакевич с рубежа. Всего лишь 11 секунд. Это мизер для финишного круга.
10:56. Швеция, Германия, Италия, Норвегия в первой пятерки. Казакевич вновь запнулась о 4-ю мишень. Но сработала также из шести.
10:55. Стойка!
10:53. Линн Перссон разогналась и решила тянуть соперниц на себе. Далее Лиза, Анаис, Ваннеса Войгт. Все лидеры на своих местах. Ирина в восьми секундах. Плотаная группа.
10:52. Казакевич подтянулась. Уже 13 секунд проигрывает. Хотя отставания изначально были не катастрофичными. Такое отыгрывается.
10:51. США, Австрия, Щвеция, Франция, Норвегия. Такая топ-5.
10:50. Ветер дает стрелять. Все конкурентки уходят...кроме Ирины – Казакевич промазала 4-м, но закрыла из шести. Вытесняют нас из первой 10. Россия – 13-я.
10:48. Лежка!
10:47. Опа, Виттоцци захватила лидерство. Ирина уверенно на 5-м месте. Кстати, Казакевич попала в масс-старт, так как норвежка Ингрид решила больше не рисковать здоровьем.
10:45. Всего 20 сборных команд. Пока дамы разделились на две полосы: Казакевич и Бескон рулят.
10:45. Ух! Поехали. Параллельно с нами стартуют лыжи.
10:42. Пять минут до старта.
9:51. Шведки тоже выставили основные силы: Линн Перссон, Мона Брорссон и две сестрички Эберг.
9:50. После потери сознания норвежки Ингрид Тандервольд и ее отстранения от Игр, девушку заменит Каролин Кноттен на 1-м этапе.
9:50. Фаворитки-француженки: Анаис Бескон, Анэ Шевалье-Буше, Жюстин Брайса-Буше, Джулия Симон
9:33. Забегаем на наш лайв в 10:30 по мск.
Ульяна Нигматуллина
Фото: Getty Images
9:32. Всем привет! Женская эстафета 4х6 на Eurosport.ru. У девушек самый очевидный шанс добраться до медалей.
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