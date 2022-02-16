За сборную России побегут: 1-й этап – Ирина Казакевич, 2-й этап – Кристина Резцова, 3-й этап – Светлана Миронова, 4-й этап – Ульяна Нигматуллина.

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11:15. 2 круга у Норвегии. Экхофф не справилась с ветром, как на прошлом этапе француженка.

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11:14. ААААААААААААААААААААААА! Кристина! Из пяти. Впрочем, как и Вирер. Тандем уходит с рубежа.

11:14. Вирер, Резцова, Хинц, Брорссон. Такая первая четверка. На отвале норвежка.

11:12. Огоооо! Кристина-то что творит. Уже вторая россиянка. Тянет на себе немку и шведку, но видит спину Вирер.

11:11. Оххххх, плохо стало швейцарской спортсменке. Не показывают, что конкретно случилось. Врачи обступили ее. Здоровья девушке. Высота косит тут всех.

11:09. Вирер с нулем, как и Мона Брорссон. Хинц также чистой унеслась с рубежа. Эта тройка сохранила лидерство.

11:09. Крис из шести: дала в молоко первым же выстрелом. Но справилась – 4-я Резцова.

11:08. На 4-е место вышла Кристина. И подкатилась практически вместе со всеми на лежку.

11:07. Тройка, где шарашит русская, буквально в небольшом просвете от лидеров. Секунд 7-8 между ними.

11:06. С Анэ Шевалье-Буше, Тирил Экхофф едет Резцова. Неплохой спарринг.

11:05. Надеюсь, Крис восстановилась после небольшой травмы в грудном отделе. После пасьюта она жаловалась на недомогание.

Кристина Резцова Фото: Getty Images

11:03. Виррер, Брорссон, Хинц – теперь они будут возглавлять гонку.

11:02. Казакевич >>> Кристина Резцова. 7-й Ирина передала эстафету. +16 секунд.

11:00. Тащит на своих плечах немка шведку и итальянку. Тройка лидеров определилась. Далее просвет и где-то там Ирина. Она отщипывает секунду за секундой. Рядом Казакевич. Уже хорошо!

Ирина Казакевич Фото: Getty Images

10:57. 9-й ушла Казакевич с рубежа. Всего лишь 11 секунд. Это мизер для финишного круга.

10:56. Швеция, Германия, Италия, Норвегия в первой пятерки. Казакевич вновь запнулась о 4-ю мишень. Но сработала также из шести.

10:55. Стойка!

10:53. Линн Перссон разогналась и решила тянуть соперниц на себе. Далее Лиза, Анаис, Ваннеса Войгт. Все лидеры на своих местах. Ирина в восьми секундах. Плотаная группа.

10:52. Казакевич подтянулась. Уже 13 секунд проигрывает. Хотя отставания изначально были не катастрофичными. Такое отыгрывается.

10:51. США, Австрия, Щвеция, Франция, Норвегия. Такая топ-5.

10:50. Ветер дает стрелять. Все конкурентки уходят...кроме Ирины – Казакевич промазала 4-м, но закрыла из шести. Вытесняют нас из первой 10. Россия – 13-я.

10:48. Лежка!

10:47. Опа, Виттоцци захватила лидерство. Ирина уверенно на 5-м месте. Кстати, Казакевич попала в масс-старт, так как норвежка Ингрид решила больше не рисковать здоровьем.

10:45. Всего 20 сборных команд. Пока дамы разделились на две полосы: Казакевич и Бескон рулят.

10:45. Ух! Поехали. Параллельно с нами стартуют лыжи.

10:42. Пять минут до старта.

9:51. Шведки тоже выставили основные силы: Линн Перссон, Мона Брорссон и две сестрички Эберг .

9:50. После Каролин Кноттен на 1-м этапе. После потери сознания норвежки Ингрид Тандервольд и ее отстранения от Игр, девушку заменитна 1-м этапе.

9:50. Фаворитки-француженки: Анаис Бескон, Анэ Шевалье-Буше, Жюстин Брайса-Буше, Джулия Симон

9:33. Забегаем на наш лайв в 10:30 по мск.

Ульяна Нигматуллина Фото: Getty Images

9:32. Всем привет! Женская эстафета 4х6 на Eurosport.ru. У девушек самый очевидный шанс добраться до медалей.

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