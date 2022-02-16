Из интервью с Ольгой Подчуфаровой вы узнаете:

почему выбрала Словению и о чем говорил Яков Фак;

почему Фуркад неуравновешенный и не запомнила диалог с ним;

как набрала 100 баллов на ЕГЭ;

чем Рождественская гонка круче Кубка мира;

почему уровня откровения Коукаловой не будет в сборной России.

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Пекин-2022 Россия добыла 1-е серебро в биатлоне – в женской эстафете 4 ЧАСА НАЗАД

– Знаешь, что тебя роднит с Конором Макгрегором?

– Не знаю.

– То, что вы несколько раз объявляли о завершении карьеры и возвращались.

– Надо отметить, что в 2018 году я не говорила, что прямо завершаю карьеру. Написала пост, что беру паузу. Формулировки «завершаю карьеру» не было. На тот момент не очень-то сама определилась, что делать. Понимала, что мне тяжело и плохо. Состояние здоровья оставляло желать лучшего. Я не могла на этом фоне тренироваться и выступать. Мы понимали, что паузу нужно было брать год назад. В таком состоянии была растерянном. Хотелось отдохнуть. Мы сели с родителями в машину и поехали в Европу. Мне нужно было отвлечься, провести время с родными, которых я не видела десять лет. Через год можно было попробовать дальше, вроде отошла.

– То есть карьеру ты завершала единожды?

– Да, только сейчас.

– Есть вероятность, что вернешься?

– Нет.

– 100%?

– Да.

...

– Какие минусы в Словении? (c 2019 года Ольга Подчуфарова тренировалась со сборной Словении, но из-за проблем с документами так и не получила гражданство).

– Россия и Словения – две разные вселенные, которые нельзя сравнивать. Там люди готовятся не как профессиональные спортсмены. Они там живут и тренируются как любители.

– Даже Фак?

– Да. Если сборы в Поклюке, он никогда не живет на сборе, уезжает к семье. Ты всю страну проедешь, как всю Москву по МКАД. Но у него есть статус, чтобы это сделать. Мне кажется, им катастрофически не хватает дисциплины. Я не говорю про какие-то ночные гуляния, а в отношении тренировочного процесса. Если в русской команде мы знаем, что есть зарядка, но она, как правило, по желанию в последнее время. Например, есть первая тренировка, вторая, есть дополнительная какая-то работа, которую ты должен выполнить: а-ля стретчинг, какие-то восстановительные мероприятия. Плюс тренажер. А у них есть первая, вторая, и все. На остальное они пойдут, если им скажет тренер. Уровень профессионализма спортсменов не у всех на должном уровне.

– Какой человек Фак?

– Достаточно закрытый, но при этом готов прийти на помощь. Он добрый. Вот мне на тренировке стало плохо, я заболевала. Пришла в зал, начала крутить велосипед, разогреваться, разминаться. Понимаю, что мне плохо, есть температура. Чтобы никому в команде не мешать, пошла в угол зала, села там на лавочку. Думаю: тренировка сейчас закончится, поеду со всеми на автобусе. И ко мне подошел Фак, начал спрашивать: «Как дела? Чем помочь? Давай договорюсь, чтобы уехал автобус». Не скажу, что это доброта. Это просто какая-то вежливость, внимательность. Но тем не менее. Не знаю других примеров, кто мог бы так спокойно подойти.

– Никогда не общалась с Факом на тему, почему он перешел из Хорватии в Словению?

– Не-а. Он у меня только спрашивал: «Ну когда ты уже паспорт получишь и мы поедем смешанную эстафету?»

– То есть он хотел именно с тобой побегать?

– Когда эстафета 1/1, да. У них есть девочки. Летом неплохо тренируются, но почему-то не стреляют.

– Ты говоришь, что девчонки там не стреляют. Фак спрашивал у тебя про паспорт. Если бы ты стала полноценной гражданкой Словении, означает ли это, что была бы для страны суперзвездой?

– Нет, это ничего не значит. Я на себе чувствовала, что моя беговая форма уходит. Несмотря на то, что мне подходил тренировочный план. Но из-за того, что я постоянно жила на высоте, чувствовала себя плохо. Первое время – окей. У меня даже лучшие результаты все в горах, именно когда была в России. Но по прошествии пяти недель реология крови менялась, и у меня было очень плохое самочувствие.

– В чем выражается?

– Выходишь на трассу и не можешь развить нужную скорость, у тебя большой пульс. Это функциональные показатели, которые просаживаются. Если бы я сдала анализ крови, уверена, он был бы очень плохим.

– Где сильнее медицина?

– Там ее вообще нет. Чтобы вы понимали, там даже нет при команде ни врача, ни массажиста. Там четыре команды: мужская, женская, две юниорских. На четыре команды один физиотерапевт – женщина причем. Она же массажист. Там с этим делом тише.

– Что не так с биатлоном в России?

– У нас очень длинная скамейка запасных, нет суперлидера, но есть большое количество людей, которые плюс-минус равны на среднем уровне. Это хороший уровень кубка IBU. Что мы и видим в последние лет 15. Вот и все. У нас поменять одного на другого не составляет труда. От этого – мое видение – нет ценности единицы спортсмена. Как только ты отваливаешься, дальше разбираешься со своими проблемами сам.

– Когда ты отвалилась и была предоставлена сама себе?

– В сезоне-16/17 возникла такая ситуация. Перебрали очень сильно. Совместными усилиями: и моими, и тренерскими, и врачебными. Люди видели, что я близка к яме, 1,5 года уже верной дорогой двигаюсь, и наступил срыв. Были аналитики, которые тоже задним числом потом сказали: «Нет, ну ты, конечно, в яму пришла». – «А чего вы задним числом мне говорите, я уже в нее пришла. Я в курсе. А до того эту яму предотвратить нельзя было?»

– Ты им предъявила?

– Я задала вопрос. Это не всем понравилось.

– Тебя рвало когда-нибудь на трассе?

– На трассе нет, на тренировке – да. В 14-м – в олимпийский год. Тогда в команде был Владимир Королькевич. Мы делали во время тренировки прыжковые имитации. По-моему, надо было восемь раз по 3,5 минуты прыгать в горнолыжный подъем с палками. Это было осенью в Рупольдинге. Такие лыжные забавы. Я только из юниоров вышла, стремилась себя проявить на каждой тренировке, тормозов не было. И я прямо с первого раза засаживать начала в полную мощь. Нам ставили фишки, кто дальше отпрыгает. Такой эффект соревнования. И все. У меня на втором разе двоиться начало. Вот и случилось.

– Как отреагировали тренеры?

– Отправили домой. От гостиницы до базы 12 км. Пешочком пошла, отдыхала.

– Стоило себя рвать?

– Меня не отпускает мысль: «А если бы я не надорвалась в более раннем возрасте и оставила бы этот запал на 30 лет? Все могло бы быть иначе».

– Неужели никто не сказал: «Оля, на тренировках рвать не надо?»

– Это проблема российского спорта в целом. Например, мне личный тренер Юрий Александрович Лелин говорил: «Ты сейчас финишировала на коленях. Следующую гонку финишируешь на коленях. Третью гонку ты не финишируешь». Я никогда не могла понять, что он мне говорит. Я эту фразу поняла только к 25 годам, когда пошла на паузу.

Мне было непонятно, когда я в 18 году закончила, и он меня не останавливал. И потом личный тренер так же равнодушно воспринял информацию о том, что я возвращаюсь. Эта история для меня была непонятна.

– А что он должен был сделать?

– Хотя бы как-то поговорить. Просто я сказала: «Хочу заканчивать». – «Ты уверена?» Я ответила: «Мне кажется да». – «Понял».

– Это твоя обида на него. А он на тебя из-за чего обижался?

– Это не обида. Я просто этого не понимаю. Сейчас осознаю, что человек такой. Он мне свои обиды не высказывал. Я, например, вижу, что были. Перед ним много раз извинялась, если чувствовала, что что-то не так сделала.

– Не дорабатывала на тренировке?

– Нет, в этом плане проблем не было. Я обычно перерабатывала. Это вопрос про какие-то взаимоотношения вне тренировок. Купить билеты и тд. Функции менеджера в юниорах выполняет тренер.

– Не купил билет, ты наорала?

– Нет, меня так не воспитывали. Предъявить претензию могла.

– Почему в российском спорте часто меняются тренеры?

– Тоже проблема. Очень высокая планка у людей в сознании. У нас же как: не выиграл золото – пойдешь его добывать. Еще с советских времен. Не выигрываешь – значит, ты не угоден. А то, что тренеру попалось слабое поколение, и не всегда из этих людей возможно что-то сделать, а он выжимает из них все... Мы же не говорим, что у нас столько-то миллионов населения могут стать олимпийскими чемпионами?! Кому-то дано, кому-то нет по физиологии, данным и организму. К тренеру не всегда в руки попадаются потенциальные боги вида спорта.

– Тебе дано было?

– Думаю нет. Все, что я могла делать, оно делалось через труд. Таланта не было. Это 100%. В плане стрельбы, может быть, какой-то процесс работал, в плане бега – нет.

– Тогда зачем это нужно было?

– У меня же получалось на каком-то этапе. Мне это нравилось. Если у меня нет таланта, но мне это нравится, почему я не могу этим заниматься. У нас вся страна такая.

– Какая?

– Не во всех областях есть талантливые люди, но они же этим занимаются. Я никогда к биатлону не относилась как к профессии. У меня не было цели получать этим деньги. Деньги – приятный бонус, поощрение. Я не ставила цель зарабатывать этим никогда. Это важное замечание в контексте, вижу ли я себя талантом или нет.

– Переход в менее статусную команду – сильная или слабая позиция?

– Не считаю, что мой уход в Словению – слабая позиция. Это поиск себя и новых путей решения.

– В 26 не поздно и нестрашно себя искать?

– Самое время. Я знала, что есть в России. Мне было интересно узнать, что в других командах.

– Не лицемерие потом вернуться в Россию после твоих острых интервью?

– Нет. Люди в любой фразе видят только плохое и выдергивают из контекста что-то, цепляются сколько лет подряд к одной фразе несчастной, видят только плохое. Они и думают, что это с моей стороны предательство и лицемерие. Наоборот, если о проблемах не говорить, их не решить. Если я говорю, что у нас что-то не так, это не значит, что я не предана своей стране, что я не люблю свою страну. Я даже в чем-то переживаю, если говорю о проблемах

– Почему Словения?

– Так получилось. Это стечение обстоятельств. Я приехала туда тренироваться, попросила у словенцев оружие на тренировке. Поехала в Словению на своей машине, свою винтовку для стрельбы везти не могла. Попросила там арендовать ее. Практически 25 дней там просидела, тренировалась, и мы много общались. Поступило предложение.

– Но ты же не резко завела машину и рванула в Словению?

– В тот момент я устроилась работать в Саранск, в Мордовию. Приехала туда устраиваться на работу, и мне сказали: «Мы едем на высотный сбор перед ЧР на Семинский перевал». Потом проходит неделя, мне звонят: «Ольга, сбор отменяется. Мы будем в Саранске». А я понимаю, что после перерыва я год не тренировалась, надо втягиваться. Сказала, что поеду за свой счет на сбор в Словению.

– Сколько стоит?

– Тысяча евро.

– За каких биатлонистов прошлого ты болела?

– Свендсен импонировал. Мне кажется, он спокойный, уравновешенный человек. Фуркад – нет.

– А Фуркад неуравновешенный?

– По его финишам не было видно, что он уравновешенный.

– Общалась когда-нибудь с ним?

– Поздороваться на зарядке могли. Помню мой первый год по женщинам, в Осло после Сочи крутила велосипед в зале. Фуркад сел на соседний тренажер и начал спрашивать у меня: «Как дела? Как прошла тренировка?. Это было так странно. Думала: «Неужели ты знаешь, кто я такая?!»

– Он знал, кто ты?

– Нет, конечно. Но почему-то со мной общался. И вот мы сидели минут 30 и общались.

– О чем конкретно?

– Как гонка? Как дела? А ты откуда?

– Сказала ему, что ты Ольга Подчуфарова из России?

– Да-да.

– А он что?

– Да откуда я помню? Это было давно.

– Это же диалог с Фуркадом. Такие вещи не откладываются?

– Нет. Возможно, у меня был стресс.

– А что откладывается?

– Меня вообще сложно удивить. Я, наверное, такая… иногда таких людей называют зажравшимися. Возможно, я могу удивиться, но буду выражать это скромно. В последний раз, что меня реально поразило, у меня рот раскрылся и был шок – когда была в Диснейленде в Париже. Два года назад. Думала про себя: «Обалдеть! Неужели такое реально?!»

– А что такого нереального?

– Ты был там?

– Да.

– Может быть, из-за того, что я давно хотела туда попасть на протяжении многих лет. У меня несколько поездок срывались. Ты просто в сказку попал. В детство.

– Что за повод?

– День рождения. Тусовка была.

– А что из биатлонного все же поразило?

– Рождественская гонка. Это было очень феерично.

– Почему?

– Это крутое мероприятие. Вне зависимости от результата. Ты туда приезжаешь и испытываешь огромные эмоции. Мне посчастливилось поучаствовать в этой гонке, когда она проходила внутри стадиона «Шальке». Сейчас из-за ковида эта гонка проходит в Рупольдинге, на улице, без зрителей. Я себе это представляю и понимаю, что она ничем не отличается от обычной гонки Кубка мира. Когда это гонка на стадионе, это невероятные эмоции. Ты заезжаешь в этот колизей, там огромное количество людей, все кричат и орут. Ты не слышишь себя, свой голос, дыхание даже. Ты просто туда заезжаешь, и у тебя начинает кружиться голова, потому что пахнет накуренным воздухом, глинтвейном. Там просто ужас что творится. Такая дымка! Глинтвейн, пиво! И ты выезжаешь со стадиона на улицу, там уже посвежее. И вот это все меняется. Эмоции просто сумасшедшие. Это праздник!

– Есть ощущение, что это футбольный стадион?

– Да. Я никогда не была на футболе, но когда там оказываешься, понимаешь, какая примерно атмосфера царит на матчах. И я даже, наверное, могу понять, почему люди это так любят. Потому что это что-то нереальное. Я даже осмелюсь сказать, что эта гонка круче, чем на Кубке мира по эмоциям и твоему состоянию. Это то, что я бы повторила. 100%!

– По поводу промежутков между гонками. Когда твой партнер бежит, ты постоянно сидишь крутишь педали?

– Ты приехал, снял лыжи, отдал их сервисмену. Он что-нибудь на них набросил. Ты в это время подбегиваешь, смотришь на табло, на то, как идет гонка. Обязательно надо двигаться. Это с позиции науки надо делать. У тебя накапливается лактат, и только в движении можешь его разгулять. Если будешь стоять, лучше не будет.

– А было такое, что в эстафетах или на выставочных гонках ты или партнеры опаздывали на передачу этапа? Это, конечно, комичный момент.

– Это не комичный момент. Это очень печальный момент. По-моему, они были. Даже у русской команды. Но у меня, к счастью, нет. Это вообще страшный сон. Раза 3-4 мне снилось, что опаздываю на старт. Не успеваю обуть лыжи, в момент старта обнаруживаю отваленное крепление. Или ботинки не надела. Короче, страшный сон. Реально.

– Ты до сих пор общаешься с Екатериной Юрловой?

– Конечно. Из биатлона она у меня самая близкая подруга, с кем я больше всего общалась. Наше знакомство было в интересных обстоятельствах.

– В каких?

– Меня взяли на предолимпийскую неделю в Сочи. Был этап Кубка мира. В тот год еще в команде были Зайцева, Вилухина, Слепцова. Это люди, на которых я так смотрела, как, наверное, на Фуркада не смотрела. Для меня это было ново, неожиданно. Меня подколбашивало, был страх. И мне говорят: «Ты будешь жить с этой спортсменкой». Не буду называть фамилию. Прихожу в номер. Я юниорка, слова сказать не могу, всего боялась. Открываю дверь, а она на меня смотрит: «Ты чего сюда пришла?! Ты не будешь тут жить!» И закрывает передо мной дверь. Короче, я стою в коридоре, звоню менеджеру. Он заходит к той спортсменке, разбирается. Идет по коридору Катька Юрлова: «Ты чего тут стоишь? – «Селить не хотят». – «Пойдем со мной, у меня место свободное».

– Твоя история тянет на книгу?

– Смотря что рассказывать? Историю, как не надо бояться чего-то делать, принимать решения – да. С позиции, какая у меня невероятная карьера – нет. Моя история не тянет на книгу. Если бы у нее был яркий финал – возможно, да. Но у нее было яркого финала.

– А яркий финал – это что?

– Медаль как минимум.

– Ты говорила, что Коукалова – не тот персонаж, о котором хочется читать книгу. Почему?

– Мне неинтересно. Это то же самое, почему я не смотрела твое интервью с Джигурдой. Единственную книгу биатлониста, которую я читала, – это про Фуркада.

– Почему ее читала, если не любишь Фуркада?

– Если я его не люблю, это не значит, что он неинтересный человек. Мне понравилось, как он не побоялся показать себя в книге не таким хорошим, каким он, возможно, кажется.

– В чем он нехороший?

– Неидеальный, скорее. Он открыто рассказывает, как испытывал чувство зависти, несправедливости, когда только начинал. Как его раздражало, что он не выиграет, что он не лидер в команде. Я в каком-то смысле понимаю, что Мартен испытывает. Но сам факт, что он об этом говорит, делает его сильным.

– Ты в чем неидеальна?

– Бываю заносчивая, занудой. Могу быть резкой. Бывают ситуации, что могу быть резкой по отношению к близким, потом понимаю, что не права. Но в целом я сдержанный человек. Пару моих интервью были, когда копится-копится, и птыщ! Я эгоистична. К семье – нет, а в делах я свои интересы поставлю вперед. Это плохо или нет – не знаю. Кстати, могу быть альтруистом.

– Ты можешь пойти на субботник красить деревья?

– Да-да. Если это не занимает мое время в ущерб чему-то и это полезно обществу.

– Один момент из книги Коукаловой: хотела быть художницей, но мама ей говорила, что в спорте она будет успешнее. На тебя так давили?

– Нет, но не хотели, чтобы в спорт шла. Я хорошо училась в школе. Родители хотели, чтобы я поступила в хороший университет, они не видели в спорте потенциального развития карьеры. Не понимали, что это может стать профессией и делом жизни.

– Какая профессия?

– Я не знала, чего хочу тогда. Когда поступила в университет, хотела бегать и тренироваться. Я в тот момент пошла учиться, поскольку были высокие баллы на ЕГЭ. Русский язык – 100 баллов. Могла себе позволить поступить куда угодно. ГУУ был рядом с домом. Там мне помогали в плане совмещениях спорта и учебы. Родители направили меня в выборе.

– У тебя золотая медаль?

– Да.

– Какие еще баллы ЕГЭ?

– Английский – 89, математика между 4 и 5. Баллов 70, зацепилась за пятерку. А общага – 86 где-то.

– Еще одно из книги Габриэлы. Она рассказала о первом сексе. Ей было 15, партнеру 27. На следующий день после она выиграла гонку. И с того момента она занималась сексом перед гонками, чтобы расслабиться. Самое главное, что она говорила об этом тренерам, которые не одобряли. Такой уровень откровения будет в нашем спорте?

– Слушай, на уровне сборной точно нет. Тут не вопрос воспитания. Тут про доверие. У нас всегда в сборной выстраиваются отношения начальник-подчиненный. А в Европе спортсмены с тренером на ты – на равных. Поэтому Коукалова и может об этом рассказать. Я не могу себе представить такие рассказы. Даже вопросы личной жизни у нас не обсуждается. Даже вопрос про женский цикл начали не так давно обсуждать. Считаю, что такие подробности не обязательно знать общественности, хотя это нижнее белье, в котором всем интересно поковыряться. Нужно говорить об этом с тренером. С Норицыным мы нашли общий язык. Была попытка выстраивать тренировки под цикл. Мне рекомендовали это, когда были проблемы с кортизолом.

– Секс – это спорт?

– Нет. Смотря как, конечно. Если говорить про лыжи и биатлон, то это лошадиные виды спорта. После лыж можем выходить делать, что угодно, и не будем уставать. Я не говорю, что это плохо, что она (Коукалова) об этом пишет. Я бы не смогла так. Самовыражаться можно другими способами.

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