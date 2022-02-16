Телеведущий Первого канала Иван Ургант пошутил про выступление мужской сборной России по биатлону в эстафетной гонке на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Я – человек далекий от биатлона, но даже для меня сегодняшний день [15 февраля] является потрясением. Российская сборная, эстафета, мы лидируем, наши – первые, минута отрыва! Наш биатлонист Эдуард Латыпов на последнем огневом рубеже. Там пять мишеней, пять промахов, и мы на третьем месте.

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Но мы же с вами понимаем, что это не случайность. Это окончательно и бесповоротно доказывает – Россия за мир. И я от всей страны говорю: «Эдуард, спасибо», – заявил Ургант в эфире Первого канала.

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Эдуард Латыпов подъезжал к заключительному огневому рубежу с преимуществом 59,3 секунды. Он ушел на два штрафных круга и вышел с огневого рубежа с отставанием в 40,6 секунды от первого места. Латыпов удержал третью позицию и принес сборной России бронзу Олимпиады-2022

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Сам Латыпов понимает, что подвел партнеров, и пересек финишную черту со слезами . Другие русские биатлонисты утешали Эдика после финиша.

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