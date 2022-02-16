Нет, вы не спите: женская сборная России – серебряный призер Олимпиады в Пекине! Биатлонистки откатали лучшую гонку сезона и забрались на ступеньку выше, чем парни накануне. Об эстафетных перспективах либо молчали, либо надеялись на худшее, ведь повреждение на тренировке перед пасьютом получила Резцова, пугала неудачная стрельба Нигматуллиной, стабильно держала в напряжении штрафная стойка Мироновой. Да и Казакевич мало что знает о раскладке и психологии первого этапа – она его просто не бегала. Но чудом и при помощи неудач соперниц все собрались и ровно выдали свои этапы.

Женская сборная России по биатлону Фото: Getty Images

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За счет этого баланса на протяжении всей эстафетной гонки Россия взяла очередную медаль в квартете (четвертую – с учетом гонок Кубка мира). Именно с себе подобными по раскладке – очень ровной Швецией – сборной Михаила Шашилова и пришлось бороться в створе. Ведь уже на втором этапе отклеились фавориты: Франция и Норвегия. Олимпийские чемпионки из Беларуси планомерно тонули, а огненные итальянки загасли на финальных выстрелах.

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Планомерно, особо не провисая, шла сборная России: Казакевич с двумя допами пробежала первый этап и отдала лишь 12 секунд, усилиями Кристины Резцовой команда выплыла на первое место с небольшим заделом. Миронова с нулем прошла лежку и спасибо ей лишь за штраф (а не два) на стойке. Ульяна же сработала точно, но, как показалось, на удержание. Скорее, она перестраховалась и даже не попыталась прихватить Эльвиру Эберг на четвертом этапе, сразу отпустив соперницу на 15-20 секунд вперед.

Ульяна Нигматуллина Фото: Getty Images

Казалось, Ульяне можно было чуть приблизиться к шведке на предпоследнем круге, поддавить и надеяться на ошибку соперницы на лежке. Обе вышли бы с рубежа и уже докатывали до стойки вместе. Тем более по ощущениям лыжи Эльвиры катили хуже, да и ход девушки показали практически одинаковый – Ульяна на секунду даже была быстрее. К тому же шведку по ходу КМ штормит на стрельбе: 82% на лежке и 87% на стойке. Тактика на удержание лишила Россию борьбы за возможное золото, но подарила серебро.

«У меня была задача не ошибаться, а работать четко. Была моя любимая раскладка – начать помедленнее, а закончить побыстрее. Когда ты стартуешь на последнем этапе в лидерах, это заряжает», – сказала Нигматуллина «Матч ТВ».

Успех женской сборной вновь поднял важную для федерации тему – будущее тренерского штаба. До Олимпиады эксперты не раз ставили под сомнение результаты тандема Михаила Шашилова и Николая Загурского. Медали и цветы в сезоне брали лишь единицы: лишь те, кто и не тренируется под руководством коучей – Резцова и Нигматуллина занимаются по индивидуальной программе. С Шашиловым работает только одна биатлонистка из четырех, завоевавших серебро в эстафете – Казакевич.

Буквально после финиша старший тренер отказался давать комментарии, а бросил журналистов в неведении. «Я больше не работаю с командой, все вопросы к девочкам». Опроверг коллегу сам президент СБР Виктор Майгуров: он заверил, что никто ни с кем не расстается. «Шашилов продолжает работу, у него контракт до 31 мая». В сборной, несмотря на выстраданную медаль, у женщин до сих пор хаос, и поможет ли в этом случае олимпийское серебро результатам в будущем, большой вопрос.

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