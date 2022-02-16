Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова в эксклюзивном интервью Eurosport.ru рассказала, почему в сборной России не будет такого уровня откровенности, какой есть у Габриэлы Коукаловой с тренерами команды Чехии.

– В своей книге Коукалова рассказала о первом сексе. Ей было 15, партнеру 27. На следующий день после она выиграла гонку. И с того момента она занималась сексом перед гонками, чтобы расслабиться. Самое главное, что она говорила об этом тренерам, которые не одобряли. Такой уровень откровения будет в нашем спорте?

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– Слушай, на уровне сборной точно нет. Тут не вопрос воспитания. Тут про доверие. У нас всегда в сборной выстраиваются отношения начальник-подчиненный. А в Европе спортсмены с тренером на ты – на равных. Поэтому Коукалова и может об этом рассказать. Я не могу себе представить такие рассказы. Даже вопросы личной жизни у нас не обсуждается. Даже вопрос про женский цикл начали не так давно обсуждать. Считаю, что такие подробности не обязательно знать общественности, хотя это нижнее белье, в котором всем интересно поковыряться. Нужно говорить об этом с тренером. С Норицыным мы нашли общий язык. Была попытка выстраивать тренировки под цикл. Мне рекомендовали это, когда были проблемы с кортизолом.

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– Секс – это спорт?

– Нет. Смотря как, конечно. Если говорить про лыжи и биатлон, то это лошадиные виды спорта. После лыж можем делать что угодно и не будем уставать. Я не говорю, что это плохо, что она (Коукалова) об этом пишет. Я бы не смогла так. Самовыражаться можно другими способами, – сказала Подчуфарова.

Полное интервью Подчуфаровой для Eurosport.ru можно прочитать здесь . Она рассказала, как выбрала Словению, почему Фуркад неуравновешенный, как набрала 100 баллов на ЕГЭ и еще много чего интересного.

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