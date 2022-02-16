Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова в эксклюзивном интервью Eurosport.ru рассказала о разговоре с Мартеном Фуркадом и о том, почему не может назвать француза уравновешенным.

– За каких биатлонистов прошлого ты болела?

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– Свендсен импонировал. Мне кажется, он спокойный, уравновешенный человек. Фуркад – нет.

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– Фуркад неуравновешенный?

– По его финишам не было видно, что он уравновешенный.

– Общалась когда-нибудь с ним?

– Нет. Поздороваться на зарядке могли. Помню мой первый год по женщинам, в Осло после Сочи крутила велосипед в зале. Фуркад сел на соседний и начал спрашивать у меня: как дела? Как прошла тренировка? Это было так странно. Думала: «Неужели ты знаешь, кто я такая?!» – сказала Подчуфарова.

Полное интервью Подчуфаровой для Eurosport.ru можно прочитать здесь . Она рассказала, как выбрала Словению, почему в сборной России не будут говорить о сексе, как Коукалова, и еще много чего интересного.

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