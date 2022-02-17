Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич выступала в женской эстафете на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине на фоне семейной трагедии. Ее мать Ольга сообщила, что в день гонки проходили похороны отца биатлонистки.
«Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», – сообщила Ольга Казакевич.
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Ирина выступала в составе сборной России на первом этапе женской эстафеты. Она взяла по одному дополнительному патрону на каждом огневом рубеже, передала эстафету с 12-секундным отставанием от лидера. Это первая медаль Казакевич на Олимпийских играх.
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У Казакевич могло быть и золото в женской эстафете. Но сборная России поступила правильно и сработала на удержание.
Бывшая биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова дала большое интервью Eurosport.ru. Она рассказала о зависти Мартена Фуркада, 100 баллах на ЕГЭ и почему откровений Габриэллы Коукаловой о сексе не будет в русской команде.
Источник: «Матч ТВ»
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