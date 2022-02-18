Всем привет! на Олимпийских играх в Пекине стартуют заключительные соревнования по биатлону. В женском масс-старте выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Русские девушки уже выиграли серебряные награды в эстафете, а теперь поборются за первые медали в личных гонках. Меня зовут Полина Шерстобитова, давайте смотреть биатлон.



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10:41. Кристина Резцова после 11.5 километров смогла обойти Жюли Симон и подняться на пятое место. А Юлия Джима уже седьмая.

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10:40. До 30 секунд после 11.5 километров сократила отставание Экхофф от Брезаз-Буше, но конечно же уже достать представительницу Франции не выйдет.

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10:37. иТириль Экхофф идет на второй позиции после 10.9 километра, отставание от Жюстин +34.4. На третьем месте Ройселанн +43.1.

Жюстин Брайса-Буше Фото: Getty Images

10:36. Жюстин Брайса-Буше дала даже не штрафной круг, а круг почета. Ее преимущество – уже почти полминуты.

10:34. Резцова упустила медальные шансы. Два промаха на последней стойке. Обидно.

10:33. Здорово Брайса-Буше отработала, с одним штрафным уходит, но все равно будет лидером, потому что соперницы тоже промахиваются.

10:32. Ходом Крестина Резцова также очень неплохо работает. Русская биатлонистка пока шестая, удалось ей обойти Катарину Иннерхофер из Австрии.

10:31. Маркета Давидова из Чехии пока в сумме дала лишь два промаха. На третьем огневом рубеже у Давидовой был только один промах, что и позволило ей включиться в борьбу за медали.

10:30. Жюстин Брайса-Буше уже 15 секунд привезла Ройселанн! Первой идет и только увеличивает отрыв. Отпустили норвежки француженку.

10:29. Кристина Резцова пока на седьмом месте, она пытается приблизиться к лидирующей группе.

10:28. Жюстин Брайса-Буше дважды промахнулась на первом и один раз на втором огневых рубежах, чисто отработала на стойке и в итоге уже вторая!

10:25. Как обидно махнула Резцова мимо последней мишени. Могла сейчас Кристина приблизиться к лидерам, но побежит дополнительные 150 метров.

Кристина Резцова Фото: Imago

10:23. Норвежки приехали уже на третью стрельбу. Теперь стойка. Очень сильный ветер на рубеже, спортсменки пережидают порыв. Ройселанн поторопилась и промахнулась. Дважды промахнулась! Симон с тремя, Экхофф с двумя. Мажут пока абсолютно все.

10:20. Юлия Джима из Украины отработала чисто на втором огневом рубеже, а за счет неплохого хода она находится уже в топ-10.

10:18. На спуске к стадиону представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер упала, но вроде бы обошлось без повреждения инвентаря и большой потери времени.

10:16. Вторая стрельба! Чисто отстреляли Ройселанн и Экхофф и уходят лидерами. Резцова уходит после стрельбы 19-й, Нигматуллина 25-й, Казакевич 29-й.

10:15. Ходом норвежки Тириль Экхофф и Ройселанн очень хорошо добавили, ко второму огневому рубежу они стараются подойти с запасом в несколько секунд.

10:14. Впереди еще три огневых рубежа, произойти может все, что угодно. Поэтому будем надеяться на биатлонное чудо.

10:12. После первого огневого рубежа чисто отработали Тириль Экхофф, Анна Эберг, Марте Олсбю-Ройселанн, Жюли Симон и Линн Перссон.

10:11. ЭХ! Резцова дважды не попала, как и Нигматуллина. У Казакевич – один штрафной круг.

10:10. ОЙ! Юлия Джима на спуске потеряла концентрацию и упала! Никого не зацепила и не сломала инвентарь, встала и продолжила работать.

Юлия Джима, Украина Фото: Getty Images

10:07. Кристина Резцова зацепилась следом за Дениз Херманн и работает очень мощно.

10:05. Итальянка Доротея Вирер начала очень хорошо. Идет в одни ноги с Марте Олсбю-Ройселанн.

10:03. Казакевич пока замыкает пелотон. Спортсменки осторожничают из-за высоты. Все прекрасно помнят опыт Ингрид Тандервольд, и никто не хочет выключиться прямо по ходу гонки.

10:00. Начинаем! Спортсменки уже на дистанции, и очень бодро начинает первая тройка биатлонисток.

9:59. Ух... Показали сейчас операторы трансляции флаги сборных. Ветер очень сильный и порывистый. Сегодня будет нервно!

9:57. Кстати, гонка должна была состояться вчера, но ее перенесли из-за неблагоприятного прогноза погоды на выходные.

9:55. До старта остается совсем немного времени. Под первым номером стартует Дениз Херманн, под вторым – Марте Олсбю-Ройселанн, третья на дистанции – Анаис Шевалье-Буше.

Марте Олсбю-Ройселанн, Норвегия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

9:45. Чтобы навязать борьбу за медали, русским спортсменкам нужно обязательно чисто стрелять сегодня. В функциональном плане биатлонистки из России готовы хорошо.

9:40. Настрой на эту гонку у Кристины Резцовой – что надо!

Аппетит приходит во время еды. Желание бешеное. Будем зажигать.

9:34. Русские девушки стартуют под следующими номерами: 15-й стартовый у Кристины Резцовой, Ульяна Нигматуллина под 23-м и Ирина Казакевич под 30-м. Ирина Казакевич изначально в протоколе значилась первой запасной, однако после отказа одной из участниц получила право выйти на старт.

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