Всем привет! на Олимпийских играх в Пекине стартуют заключительные соревнования по биатлону. В женском масс-старте выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Русские девушки уже выиграли серебряные награды в эстафете, а теперь поборются за первые медали в личных гонках. Меня зовут Полина Шерстобитова, давайте смотреть биатлон.
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10:41. Кристина Резцова после 11.5 километров смогла обойти Жюли Симон и подняться на пятое место. А Юлия Джима уже седьмая.
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10:40. До 30 секунд после 11.5 километров сократила отставание Экхофф от Брезаз-Буше, но конечно же уже достать представительницу Франции не выйдет.
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10:37. иТириль Экхофф идет на второй позиции после 10.9 километра, отставание от Жюстин +34.4. На третьем месте Ройселанн +43.1.
Жюстин Брайса-Буше
Фото: Getty Images
10:36. Жюстин Брайса-Буше дала даже не штрафной круг, а круг почета. Ее преимущество – уже почти полминуты.
10:34. Резцова упустила медальные шансы. Два промаха на последней стойке. Обидно.
10:33. Здорово Брайса-Буше отработала, с одним штрафным уходит, но все равно будет лидером, потому что соперницы тоже промахиваются.
10:32. Ходом Крестина Резцова также очень неплохо работает. Русская биатлонистка пока шестая, удалось ей обойти Катарину Иннерхофер из Австрии.
10:31. Маркета Давидова из Чехии пока в сумме дала лишь два промаха. На третьем огневом рубеже у Давидовой был только один промах, что и позволило ей включиться в борьбу за медали.
10:30. Жюстин Брайса-Буше уже 15 секунд привезла Ройселанн! Первой идет и только увеличивает отрыв. Отпустили норвежки француженку.
10:29. Кристина Резцова пока на седьмом месте, она пытается приблизиться к лидирующей группе.
10:28. Жюстин Брайса-Буше дважды промахнулась на первом и один раз на втором огневых рубежах, чисто отработала на стойке и в итоге уже вторая!
10:25. Как обидно махнула Резцова мимо последней мишени. Могла сейчас Кристина приблизиться к лидерам, но побежит дополнительные 150 метров.
Кристина Резцова
Фото: Imago
10:23. Норвежки приехали уже на третью стрельбу. Теперь стойка. Очень сильный ветер на рубеже, спортсменки пережидают порыв. Ройселанн поторопилась и промахнулась. Дважды промахнулась! Симон с тремя, Экхофф с двумя. Мажут пока абсолютно все.
10:20. Юлия Джима из Украины отработала чисто на втором огневом рубеже, а за счет неплохого хода она находится уже в топ-10.
10:18. На спуске к стадиону представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер упала, но вроде бы обошлось без повреждения инвентаря и большой потери времени.
10:16. Вторая стрельба! Чисто отстреляли Ройселанн и Экхофф и уходят лидерами. Резцова уходит после стрельбы 19-й, Нигматуллина 25-й, Казакевич 29-й.
10:15. Ходом норвежки Тириль Экхофф и Ройселанн очень хорошо добавили, ко второму огневому рубежу они стараются подойти с запасом в несколько секунд.
10:14. Впереди еще три огневых рубежа, произойти может все, что угодно. Поэтому будем надеяться на биатлонное чудо.
10:12. После первого огневого рубежа чисто отработали Тириль Экхофф, Анна Эберг, Марте Олсбю-Ройселанн, Жюли Симон и Линн Перссон.
10:11. ЭХ! Резцова дважды не попала, как и Нигматуллина. У Казакевич – один штрафной круг.
10:10. ОЙ! Юлия Джима на спуске потеряла концентрацию и упала! Никого не зацепила и не сломала инвентарь, встала и продолжила работать.
Юлия Джима, Украина
Фото: Getty Images
10:07. Кристина Резцова зацепилась следом за Дениз Херманн и работает очень мощно.
10:05. Итальянка Доротея Вирер начала очень хорошо. Идет в одни ноги с Марте Олсбю-Ройселанн.
10:03. Казакевич пока замыкает пелотон. Спортсменки осторожничают из-за высоты. Все прекрасно помнят опыт Ингрид Тандервольд, и никто не хочет выключиться прямо по ходу гонки.
10:00. Начинаем! Спортсменки уже на дистанции, и очень бодро начинает первая тройка биатлонисток.
9:59. Ух... Показали сейчас операторы трансляции флаги сборных. Ветер очень сильный и порывистый. Сегодня будет нервно!
9:57. Кстати, гонка должна была состояться вчера, но ее перенесли из-за неблагоприятного прогноза погоды на выходные.
9:55. До старта остается совсем немного времени. Под первым номером стартует Дениз Херманн, под вторым – Марте Олсбю-Ройселанн, третья на дистанции – Анаис Шевалье-Буше.
Марте Олсбю-Ройселанн, Норвегия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
9:45. Чтобы навязать борьбу за медали, русским спортсменкам нужно обязательно чисто стрелять сегодня. В функциональном плане биатлонистки из России готовы хорошо.
9:40. Настрой на эту гонку у Кристины Резцовой – что надо!
Аппетит приходит во время еды. Желание бешеное. Будем зажигать.
9:34. Русские девушки стартуют под следующими номерами: 15-й стартовый у Кристины Резцовой, Ульяна Нигматуллина под 23-м и Ирина Казакевич под 30-м. Ирина Казакевич изначально в протоколе значилась первой запасной, однако после отказа одной из участниц получила право выйти на старт.
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