18 февраля на Олимпиаде в Пекине биатлонистки пробежали гонку с масс-старта. Золото выиграла француженка Жюстин Брайса-Буше, серебро досталось норвежке Тирил Экхофф, бронза – у ее соотечественницы Марте Ройселанн. .

Победительница промахнулась четыре раза на четырех огневых рубежах и ушла с заключительной стрельбы лидером. У норвежских призеров – столько же промахов. Экхофф проиграла Буше 15,3 секунды, Ройселанн – 34,9.

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Лучшей из сборной России стала Кристина Резцова – она заняла пятое место с шестью промахами. Ульяна Нигматуллина финишировала 17-й (6 промахов), Ирина Казакевич – 20-я (6 промахов).

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