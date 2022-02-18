18 февраля на Олимпиаде в Пекине биатлонисты разыграли последний комплект наград – мужчины пробежали гонку с масс-старта. Победителем и пятикратным олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Бё, вторым финишировал швед Мартин Понсилоума, тройку замкнул Ветле Шостад Кристиансен.

Йоханнес промазал четыре раза и выиграл 40,3 секунды у Понсилуомы, который сделал два неточных выстрела. Кристиансен промахнулся трижды, его отставание – 1 минута 12,5 секунды.

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Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов с семью промахами – он финишировал на 15-м месте. Эдуард Латыпов – 19-й (7 промахов), Максим Цветков – 20-й (6 промахов).

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