Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине, в котором лучший результат показала Кристина Резцова, финишировавшая пятой.

«К сожалению, не получилась стрельба у Кристины. Сегодня это определяющий фактор. То, что она с ним не справилась, за это мне обидно. Я рассчитывал на то, что Резцова окажется на подиуме. Она заслуживает медали в личной гонке. Стрельба – это наш бич! Катастрофа! Стрелковый компонент почти отсутствует. В нем колоссальная недоработка! Женская команда – это просто одно сплошное недоразумение. И я имею в виду вовсе не спортсменок. Причина всех бед наших биатлонисток – это Шашилов», – заявил Васильев.

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