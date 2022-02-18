Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине, в котором лучший результат показала Кристина Резцова, финишировавшая пятой.
«К сожалению, не получилась стрельба у Кристины. Сегодня это определяющий фактор. То, что она с ним не справилась, за это мне обидно. Я рассчитывал на то, что Резцова окажется на подиуме. Она заслуживает медали в личной гонке. Стрельба – это наш бич! Катастрофа! Стрелковый компонент почти отсутствует. В нем колоссальная недоработка! Женская команда – это просто одно сплошное недоразумение. И я имею в виду вовсе не спортсменок. Причина всех бед наших биатлонисток – это Шашилов», – заявил Васильев.
Ad
Сборная России могла побороться за золото в женской эстафете, но Нигматуллина не дожала
Пекин-2022
Брайса выиграла масс-старт, Резцова – 5-я с шестью промахами
Иван Ургант пошутил про Эдуарда Латыпова и биатлон на Олимпиаде-2022: «5 промахов доказывают, что Россия за мир». Смотрите видео – здесь
Источник: Sport24.
Пекин-2022
Казакевич, Резцова, Миронова и Нигматуллина пробегут эстафету на ОИ
Пекин-2022
«Доходит до паранойи». Резцова – об атмосфере на Олимпиаде
Реклама
Ad
Реклама
Ad