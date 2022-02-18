Сгусток напряжения разом испарился на биатлонной трассе Пекина – мужчины разыграли последний комплект медалей в масс-старте. Биатлонистам раздали 11 комплектов, от чего совсем чуть отщипнула сборная России: серебро в женской эстафете и три бронзы – две в смешанной и классической эстафетах, третьим закрыл пасьют и Эдуард Латыпов.

Не добрали медалей Максим Цветков – он в индивидуальной гонке и спринте финишировал четвертым. И Кристина Резцова – лидер сборной также осталась в полушаге от подиума в спринте и масс-старте. До Игр президент союза биатлонистов России Виктор Майгуров давал совсем скромный прогноз: две медали любой пробы. На деле план спеца сборная перевыполнила или болельщикам все же есть за что расстраиваться? Но как сказал классик: «Ваши ожидания – ваши проблемы»?

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Пекин-2022 Бё-младший выиграл масс-старт и стал 5-кратным, Логинов – 15-й 4 ЧАСА НАЗАД

Норвежский бум, почти рекорд Фиойна-Майе

Но сначала о лидерах. Признаем, норвежцы покорили Пекин. Вообразите, сборная не засветилась на подиуме лишь раз – в женской эстафете (пришла четвертой) в 11 стартах. Шесть золотых наград и столько же бронзовых, а еще в запасниках два серебра. Хотя вопросов не было разве что к Марте Ульсбю-Ройселанн – лидер Кубка мира шарашит с начала сезона, было бы катастрофой не показать результатов тут. Она взяла заслуженные три золота. Помешать ей могли разве что француженки и шведки, которые попеременно разбавляли подиум и в Пекине. Так что кроме золота Дэниз Херрманн в спринте, девушки отстрелялись без сюрпризов.

Марте Олсбю-Ройселанн, Норвегия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

У мужчин удивил Йоханнес Бё – неудачник стартов КМ. Как и все парни, он также пропустил предолимпийский Антхольц, но на высотные сборы вместе с ними не поехал, а осел дома в компании жены Хедды и маленького Густава. Разыграй эту сценку кто-то из лидеров России – хейта не огрести, русского бы просто не поняли. А может, и стоило бы попробовать отвлечься и слишком не нагнетать? Ведь проблемы обладателя трех больших глобусов, видимо, были только в голове. Так что традиционный норвежский лосось, любовь близких и домашнее спокойствие вселили в парня уверенность – Йо зажег: рыжий стал 5-кратным олимпийским чемпионом и сравнялся с Мартеном Фуркадом. До Уле-Айнара всего три золота.

Радостно и за Кентена Фийона-Майе: стабильный лидер тотала едва не оформил рекорд Игр – он зашел на пять подиумов из шести. Если бы не стойка масс-старта, француз бы собрал всю коллекцию медалей. Так что его два золота и три серебра вполне по заслугам. Как раз непобедимую норвежско-французскую связку на финише могли разбавить русские: Латыпов, Логинов, Цветков.

Тарьей Бё, Кентен Фийон-Майе, Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

Мужчины могли больше, у девушек – предел

Если бы вся Олимпиада стоила пять баллов, то я бы влепила сборной жирную тройку. Не потому, что не случилось золота – команда и тренеры не работают над ошибками. Когда русские научатся системно справляться с волнением на главных стартах, а пятая гильза не будет сниться болельщикам в кошмарах? Спортивный психолог важен для сборной. Способными бороться оказались лишь Цветков и Латыпов. Но кто думал, что отсутствовавший три года в сборной Макс и только восстановившийся от короны Эдуард станут лидерами? Любопытно, что Цветков хотя и был заявлен на этап в Антерсельве, его практически не бежал. Возможно, этого выдоха не хватило и всем русским – за скобки выносим Эдуарда, который пытался набрать форму после болезни.

У женщин все куда прозаичнее: кроме Резцовой никто не борется за личный подиум. Тренеру Михаилу Шашилову, конечно, дадут закончить сезон, но по настроениям самого коуча и результатам на новый олимпийский цикл будут искать замену. По сути лишь Ирина Казакевич занимается по программе тренера. Ульяна Нигматуллина спаррингует с мужем, Кристина – на самоподготовке, Светлана Миронова втихую списывается с Виталием Норицыным, который работает с болгарами. Если хода девушкам, порой, хватало, то в стрельбе крах – ее для медалей Пекина как раз и не хватило.



Результаты биатлонных стартов кажутся закономерными: фавориты КМ поделили медали, Россия взяла, что и должна была, ведь по ходу сезона нет стабильности. Почему она должна появиться на главных стартах? Медали взяли именно команды с системой.

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