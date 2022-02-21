Сборная Франции завершает эти зимние Олимпийские игры в Пекине с рекордом в 14 медалей (5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых). Но знаете ли вы, сколько приносит спортсмену завоеванная медаль? Между летними Олимпийскими играми и зимними Олимпийскими играми нет никакой разницы. Начиная с Токио прошлым летом, французский спортсмен, завоевавший олимпийский титул, зарабатывает 65 000 евро, 25 000 евро – за серебряную медаль и 15 000 евро – за бронзовую. На предыдущих олимпиадах в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Пхенчхане в 2018 году эти бонусы составляли 50 000 евро за высшую ступень пьедестала почета, 20 000 евро – за вторую и 13 000 – за третью.

Подсчитаем призовые Кентена Фийона-Майе: 2 золотые медали по 65 000 евро + 3 серебряные по 25 000 евро. Таким образом, выплаты составят 205 000 евро. Остальные французы сильно отстают: по 65 000 евро получат олимпийские чемпионы Жюстин Брайса-Буше, Клеман Ноэль, Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Затем идут биатлонисты Анаис Шевалье-Буше и Эмильен Жаклин – по 50 000 евро.

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Хорошие бонусы? Да, если сравнить с тем, что было выплачено в течение последних четырех олимпиад. В 2016 году в Рио-де-Жанейро гонщик Астье Николя с командной золотой медалью и индивидуальной серебряной медалью выиграл 70 000 евро. В 2018 году в Пхенчхане Мартен Фуркад с тремя олимпийскими титулами выиграл 150 000 евро. Прошлым летом в Токио дзюдоистка Кларисса Агбенену, получившая две золотые медали, заработала 130 000 евро. Таким образом, в Пекине Кентен Фийон-Майе побил все рекорды по доходам.

Источник: ledauphine.com.

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