Опубликовано 05/03/2021 в 15:57 GMT | Обновлено 05/03/2021 в 16:07 GMT

Сборная России по биатлону взяла второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

За команду бежали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они использовали восемь дополнительных патронов, отстав от победителей гонки-немцев на 1,21 минуты. Борьбу за серебро российским биатлонистам проиграли норвежцы – они третьи.

Это последняя эстафета на Кубке мира в сезоне 2020/2021.

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