Сборная России по биатлону взяла второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
За команду бежали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они использовали восемь дополнительных патронов, отстав от победителей гонки-немцев на 1,21 минуты. Борьбу за серебро российским биатлонистам проиграли норвежцы – они третьи.
- Это последняя эстафета на Кубке мира в сезоне 2020/2021.
- Сборная Норвегии выиграла первый мужской хрусталь – МХГ в зачете эстафет.
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