Последняя гонка сезона в эстафетах должна была пройти в режиме «лайт» и без особой интриги, ведь главные старты отгремели в феврале в Поклюке, а борьбу за «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине досрочно выиграли норвежцы – ни при каких раскладах отдать 30 баллов эти парни не могли.

Но, о чудо, сегодня вышла самая жаркая и непредвиденная гонка сезона 2020/2021 в эстафетах. Что, я думаю, очень повеселило фанатов. Привыкшие к безграничному превосходству норвежцев по ходу всего сезона (тотал личек и эстафет тому подтверждение) болельщики у экранов просто жаждали отмщения интриге, которая иногда забывала заехать на мужской биатлон. Конечно, палки в лыжи банде скандинавов все же часто вставляли французы, реже шведы и россияне и почти никогда – немцы. Но именно Германия – темная лошадка сезона неожиданно для всех и выиграла финальную эстафету. Именно выиграла, не выгрызла и не отстояла, а на кураже и с легкостью, без паники и серьезных провисаний по гонке – квартет брал по несколько секунд от этапа к этапу.

Так что командный покой на чешской трассе в Нове-Место ощущали сегодня только они: Лессер, Долль, Пайффер и Наврат. Тогда как всех остальных бросало то в жар, то в холод: Россия, взявшая серебро – не исключение, также как бронзовая Норвегия и неудачники дня – Франция. Главные претенденты на медаль перемещались из головы в хвост гонки по несколько раз за эти 1,5 часа. И угадать, кто же окажется наверху, думаю, было не под силу даже самым везучим ставочникам.

Чемпионат мира Призовые биатлонистов на ЧМ: Халили заработал больше Логинова 22/02/2021 В 09:18

На фоне таких непостоянных лидеров Россия смотрелась самой стабильной, особенно – ее стрельба. С начала гонки россияне заехали в яму, а потом планомерно выбирались из нее, по пути карабкаясь сначала к цветам, а затем – и к медалям. Так заставить нервничать за сборную России получилось у Халили – на первом же этапе он взял три допа и чуть не загреб на штраф, без которого и так привез Елисееву минуту и 10-е место. Матвей же выбил страйк на стрельбе, а ходом постарался совсем не растерять драгоценные секунды. Спокойствие на рубеже и действительно попутный ветер помогли ему выплыть на конкурентоспособное 7-е место, в то время как у норвежцев случился ожидаемый круг от Йоханнеса Дале. Да и все остальные брали допы. Так что вместе с Австрией и Словенией борьбу за бронзу вела и Россия.

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

Если Елисеев разобрался с рубежами играючи, то на этапе Логинова мишени уже подтрунивали над Александром. Лежку получилось отработать из семи – и то хорошо. Бронза вновь, казалось, уплыла, но коварное стрельбище на стойке в Нове-Место преподнесла неприятности всем лидерам. Александр отстрелял из восьми, но круга миновал, а вот Тарьей Бё – все-таки заглянул на один. Россия стала шестой и вновь приблизилась к повторению словенской Поклюки. Ведь о лучшем результате тогда было и не помечтать: Франция, которая шла второй, была в минуте. Германия – еще дальше. И эта пара, думали тогда мы все, и разыграет золото последней эстафеты.

Впрочем, буквально через семь минут ход гонки вновь резко поменялся, а трэш на стрельбище только ожесточился. Уже на четвертом этапе, когда лидерам из Германии и Франции вроде бы ничего не мешало разыграть междусобойчик, Жаклин виртуозно один за другим не закрыл глазки на лежке. Из восьми выстрелов он попал единожды и погреб на целых четыре штрафа. Неудача лежки миновала лишь Йоханнеса Бё и Эдуарда Латыпова – они и вышли на чистые второе и третье места, при этому безнадежно отставания от немца. Ко второй стрельбе норвежец, как обычно, втопил не в себя, пытаясь сделать задел, что отразилось на стойке – с кругом он уже не сумел догнать чистенького Латыпова. Эдуард продержался заключительный круг и не подпустил Йо, отняв серебро у рыжего Бё и его банды.

Серебряная эстафета России в биатлоне – хайлайт, который не надоест

Удивительно, как гонка, где, казалось, интрига убита, и все было потеряно уже на первом этапе, обернулась лучшим результатом сезона. Из штатной она превратилась в самую зрелищную: и с камбэками, и болезненными падениями. И круто, что Россия выбрала первый исход. Ведь впереди еще два с половиной этапа, а такой прорыв явно пригодится каждому из квартета уже в личке завершающегося сезона.

Чемпионат мира Йоханнес провалил ЧМ. Зато опять рассуждал о русском допинге 21/02/2021 В 15:54