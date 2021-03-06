Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал семь промахов на одном огневом рубеже в эстафете на этапе Кубка мира в Нове Место.

«Прошу прощения у партнеров по команде и персонала. Честно, я не знаю, что произошло. Это необъяснимо», – цитирует 25-летнего Жаклена Ski Chrono

Патрик Фавр, тренер сборной Франции по стрельбе, также прокомментировал неудачу спортсмена. «Во время тренировок перед гонкой он не допускал таких ошибок. Он хорошо отрегулировал винтовку, а в гонке происходит такое... Я удивлен и все больше убеждаюсь, что в такие моменты от него что-то ускользает».

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Жаклен промахнулся пять раз, затем не закрыл мишени двумя дополнительными патронами и попал только последним выстрелом. Франция отправилась на четыре штрафных круга и заняла итоговое пятое место.

В масс-старте на ЧМ Жаклен допустил пять промахов на втором огневом рубеже.

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