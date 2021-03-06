Опубликовано 06/03/2021 в 11:13 GMT | Обновлено 06/03/2021 в 11:20 GMT

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Нове Место.

Победительница финишировала с временем 18:48,4 и допустила один промах на лежке. Второе место заняла украинка Юлия Джима с безупречной стрельбой, ее отставание – 9,3 секунды. Третьей стала Лиза Виттоцци из Италии (0 промахов и 15 секунд отставания).

Лучшая из сборной России – Ульяна Кайшева, которая финишировала на 13-м месте. Биатлонистка допустила один промах и уступила 41,4 секунды. Светлана Миронова – 24-я, Ирина Казакевич – 32-я, Лариса Куклина – 53-я, Евгения Павлова – 54-я.

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В Нове Место у России уже есть призовое место: мужская четверка заняла второе место эстафеты.

Экхофф выиграла четвертый спринт подряд. Она возглавляет общий зачет Кубка мира.

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