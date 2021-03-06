Российские биатлонисты разыграли первые медали личных гонок в спринте после чемпионата мира в Поклюке. Лучший из россиян Эдуард Латыпов пришел 10-м с промахом последним выстрелом на стойке. Карим Халили стал 16-м, Александр Логинов – 23-м, Матвей Елисеев – 34-м, Евгений Гараничев – 37-м, Кирилл Стрельцов – 65-м.
Золотую медаль взял француз Симон Дестье. Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон, а замкнул тройку немец Арнд Пайффер – единственный с промахом на пьедестале.
- Этап в Чехии для мужчин завершится воскресной гонкой преследования.
- В Нове-Место у российской сборной уже есть медаль – серебро эстафетной четверки в заключительной гонке сезона в этой дисциплине.
- Для француза Симона Дестье сегодняшняя золотая медаль – первая победа на этапах КМ в карьере.
Нове-Место
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