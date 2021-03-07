Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Время победительницы с тремя промахами – 27 минут 28 секунд. Второй стала немка Дениз Херман, допустившая один промах. Ее отставание от Экхофф – 24 секунды. Третье место заняла норвежка Марте Ройселанн: три промаха и 29,9 секунд проигрыша Экхофф. Украинка Юлия Джима, стартовавшая второй, завершила гонку на шестом месте.

Лучшая из сборной России – Светлана Миронова. Она стартовала 24-й и финишировала на 14-м месте, допустив три промаха. Она проиграла лучшему времени почти две минуты. Ульяна Кайшева стала 21-й (3 промаха), Евгения Павлова – 23-й (1 промах), Ирина Казакевич – 36-й (1 промах). Лариса Куклина стала 58-й, промахнувшись 10 раз.

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Экхофф упрочила преимущество в общем зачете Кубка мира.

В Нове Место у России уже есть призовое место: мужская четверка заняла второе место эстафеты.

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