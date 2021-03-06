Биатлон

Женский спринт и победа Тирил Экхофф на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (обзор)

Норвежка Тирил Экхофф финишировала на первом месте в женской спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Серебро – у украинки Юлии Джимы, бронза – у Лизы Виттоцци.

00:01:11, час назад