Гонки Кэнмора перенесли из-за мороза, а Хаузер и Швайгер сфоткались с белыми от инея ресницами
Всяко лучше, чем в Тюмени, правда?
Австрийские биатлонистки Лиза Тереза Хаузер и Юлия Швайгер приехали в канадский Кэнмор, где пройдет этап Кубка мира.
Они выложили фото из морозного городка, где их ресницы моментально покрылись инеем. Температура в Кэнморе – минус 28 градусов.
Из-за морозов организаторам пришлось изменить расписание гонок и убрать старты в воскресенье. Шесть гонок пройдут за три дня.
- Этап пройдет с 7 по 9 февраля.
- В Северной Америке пройдут сразу два этапа Кубка мира, а вот Тюмень была исключена из календаря из-за допинговых скандалов.
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