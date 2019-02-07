Лидер общего зачета Йоханнес Бё выиграл укороченную индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Кэнморе.

Норвежец прошел четыре рубежа без промахов, его время – 35:27.9. Второе место занял его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен: с двумя промахами он уступил 2 минуты 10 секунд. Третьим стал лидер сборной России Александр Логинов. Он промазал дважды и проиграл победителю 2 минуты 41 секунду.

Гараничев стал 14-м, Латыпов –- 15-м. На 18-м месте финишировал Поварницын. Корастылев занял 42-е место, –- 69-е.

Кроме Бё, чисто отстрелял Поварницын.

Женщины пробегут индивидуальную гонку в 00:15.

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