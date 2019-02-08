Сборная России взяла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, победила Норвегия

Норвегия победила в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. За команду победителей бежали Ларс Хельге Биркеланд, Ветле Кристиансен, Эрленд Бьонтегорд и Йоханнес Бё. Норвежцы использовали семь дополнительных патронов и опередили французов на минуту 10 секунд и 4 десятые.

Антонин Гигонна, Эмильен Жаклин, Симон Фуркад и Кентен Фийон-Майе прибегли к помощи доппатронов восемь раз.

Россия в экспериментальном составе расположилась на третьей строчке. Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын взяли на команду девять дополнительных патронов и уступили победителям 1,48.4.

Норвегия упрочила лидерство в эстафетном зачете.

Женская эстафета может не состояться из-за мороза.

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